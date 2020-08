Εντείνεται η ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Καβάλα

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε αλλά 110 επιβεβαιωμένα κρούσματα, με την πλειοψηφία τους να εντοπίζονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Καβάλα.

Υπενθυμίζεται ότι στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση ξέφυγε λόγω ενός γάμου που αριθμεί μέχρι στιγμής 21 κρούσματα, ενώ στην Καβάλα καταγράφηκαν 24 κρούσματα σε εργοστάσιο.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 3162/31.7.2020) η απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, από σήμερα μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και σε οποιουσδήποτε άλλους κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τον πίνακα (ΚΑΔ):

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.41

-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42

-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.43

-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.51

-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.52

-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.53

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.54

-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.59

-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61

-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.62

-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.63

-Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64

-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.65

-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.71

-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.72

-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.75

-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήμα-τα/47.76

-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα κατα-στήματα/47.77

-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα/47.19

-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.78

-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα/47.79

-Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)/59.14

-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/91.01

-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21

-Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/77.22

-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/77.29

-Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής / 96.02

-Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01

-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων /96.04.10.02

-Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05

-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06

-Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/96.09.19.06

-Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/96.09.19.09

-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/96.09.19.17

-Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)

-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)

-Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)

-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων/92.00

-Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σουπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κ.λπ.

-Φαρμακεία

-Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό

-Ανελκυστήρες

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, ενώ από το μέτρο εξαιρούνται τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής κατά τη διάρκεια τοπικής περιποίησης προσώπου, όσοι έχουν έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι δεν μπορούν να φορέσουν μάσκα για λόγους υγείας, αλλά και τα παιδιά κάτω των τριών ετών.

Σύψας: Βρισκόμαστε σε «κόκκινο συναγερμό» – Ένα βήμα πριν το δεύτερο κύμα

Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας μίλησε στον ΣΚΑΪ για τη νέα αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων αλλά και για τα πιθανά μέτρα που μπορεί να ληφθούν.

«Βρισκόμαστε σε αυτό που λέμε “κόκκινο συναγερμό”. Είμαστε ένα βήμα πριν ονομάσουμε την κατάσταση ως δεύτερο κύμα επιδημίας στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα για μεγάλη συναίνεση. Δεν επιτρέπεται χαλάρωση, συνωστισμοί και δεν επιτρέπεται να νομίζουμε ότι το πρόβλημα τελείωσε.»

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στο δεύτερο κύμα θα έχουμε εκατοντάδες κρούσματα καθημερινά.

Για τις τοπικές εστίες κορονοϊού ο κ. Σύψας τόνισε τη σημασία της χρήσης μάσκας και τήρησης αποστάσεων.

«Τα μέτρα πρέπει να τηρούνται. Αν δεν τηρούμε το μέτρο της απόστασης θα έχουμε προβλήματα. Η μάσκα είναι συμπληρωματικό στοιχείο της απόστασης. Αν σήμερα προσπαθήσουμε όλοι οι Έλληνες και κρατάμε τις αποστάσεις και φοράμε τη μάσκα, θα αναστραφεί ταχύτατα αυτή η άνοδος της επιδημίας. Θα έχουμε ένα πολύ καλό Αύγουστο. Δεν είναι αργά.»

Τέλος, όπως είπε η κυβέρνηση έχει βάλει ήδη στο «τραπέζι» τα πιο αυστηρά μέτρα. «Δε θέλω ούτε να τα συζητήσω. Δεν είναι σωστό μέσα στον Αύγουστο να λάβουμε μέτρα που θα έχουν πολύ κακό αντίκτυπο στην οικονομία της Ελλάδας.»

Τα μέτρα θα ληφθούν αν συνεχιστεί η καθημερινή αύξηση κρουσμάτων και η αυξητική τάση της καμπύλης της επιδημίας. Υπάρχει ενδεχόμενο τοπικών lockdown και «λουκέτων» σε καταστήματα. Όπως εκτιμά όμως ο καθηγητής, δεν θα χρειαστεί να ληφθούν, εφόσον όλοι κατανοήσουμε τον κίνδυνο.

Ο κ. Σύψας είπε ότι παρατηρείται αύξηση της διασποράς στους νέους ανθρώπους. Σχετικά με τα ορφανά κρούσματα, ανέφερε ότι ο ιός μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα στην κοινότητα. «Είναι ένα ιδιαίτερο ανησυχητικό σενάριο.», τόνισε.

Μόσιαλος: Όχι πανικός, φορέστε μάσκα – Δεν αντέχουμε νέο lockdown

Ο καθηγητής στο LSE, Ηλίας Μόσιαλος επισημαίνει τη σημασία της πιστής, οριζόντιας και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογής των προληπτικών μέτρων για αποφυγή διασποράς του κορονοϊού ενώ επιμένει ιδιαίτερα -όπως το κάνει εδώ και καιρό- στη σωστή χρήση της μάσκας.

Ο κ. Μόσιαλος επισημαίνει μεν ότι δεν χρειάζεται πανικός μετά την ανακοίνωση των 110 νέων κρουσμάτων, τονίζει δε πως «δεν αντέχουμε δεύτερο lockdown και μπορούμε εύκολα να το αποτρέψουμε με τη συστηματική προσπάθεια πολιτείας και πολιτών».

Δείτε αναλυτικά τι έγραψε στην προσωπική σελίδα του στο facebook ο Ηλίας Μόσιαλος:

«110 νέα κρούσματα σήμερα. 9 μόνο στις πύλες εισόδου της χώρας. Ήταν αναμενόμενο όμως με τόση χαλαρότητα που επικράτησε μετά την αποκλιμάκωση των μέτρων και γιατί πλέον γίνονται περισσότερα τεστ. Τα καλά νέα είναι ο πολύ μικρός αριθμός όσων νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Φαίνεται ότι οι ηλικιωμένοι και όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες προσέχουν. Αν όμως ο αριθμός των κρουσμάτων αυξηθεί πολύ περισσότερο θα είναι πιο εύκολη και η διασπορά στις ευάλωτες ομάδες.

Δεν σταμάτησα να τονίζω τη σημασία της τήρησης των μέτρων αποφυγής της διασποράς του ιού. Ιδιαίτερα μετά την αποκλιμάκωση των μέτρων όταν πολλοί θεώρησαν ότι ξεμπερδέψαμε με τον ιό. Τόνισα τη σημασία της χρήσης μάσκας με σωστό τρόπο (όχι στο πηγούνι όπως συνηθίζουν διάφοροι). Και ενημέρωνα συστηματικά για τις δυσμενείς υγειονομικές και ιατρικές επιπτώσεις, παρότι είχαμε μικρό αριθμό κρουσμάτων. Ο ιός δεν εξαφανίστηκε και οι επιπτώσεις του είναι ακόμη σημαντικές σε πολλές χώρες (ΗΠΑ, Βραζιλία, Ινδία).

Δεν χρειάζεται πανικός αλλά συστηματική προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων από όλους (και κυρίως από τα δημόσια πρόσωπα) και πάντα με οριζόντιο τρόπο και χωρίς εξαιρέσεις.

Η εφαρμογή των μέτρων θα μειώσει σημαντικά τη διασπορά του ιού και θα προστατεύσει την υγεία μας και την οικονομία μας. Δεν αντέχουμε δεύτερο lockdown και μπορούμε εύκολα να το αποτρέψουμε με τη συστηματική προσπάθεια πολιτείας και πολιτών».