«Μάχη» για ένα ποτό σε μαγαζιά του Βόλου – Οι εικόνες που εξόργισαν τον Χαρδαλιά

Αυστηρό μήνυμα έστειλε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ημερήσια ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορονοϊού στην Ελλάδα, το απόγευμα της Τρίτης.

Με αποδέκτες μαγαζάτορες οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τον όρο take away συγκέντρωσαν έξω από μπαρ και καφέ, πελάτες που παραλάμβαναν τα ποτά τους και προκαλούσαν εικόνες απίστευτου συνωστισμού, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως: «Η εικόνα καφέ μπαρ το βράδυ να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν ποτά δήθεν take away, με πολίτες στοιβαγμένους, προσβάλουν βάναυσα όλους μας. Προσβάλει τη νοημοσύνη των επαγγελματιών στην εστιάση που με υπομονή τηρούν τα μέτρα. Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ότι λέει η άδεια τους. Take away στα ποτά δεν επιτρέπονται, απλά απαγορεύονται! Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται».

Τέτοιες εικόνες συνωστισμού παρατηρήθηκαν την πρώτη νύχτα μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων και στον Βόλο.

Οι Βολιώτες, αποφάσισαν να το ρίξουν έξω και έτσι προκλήθηκε το αδιαχώρητο στα στενά της συνοικίας των Παλαιών, στο opening γνωστού μαγαζιού που φτιάχνει κοκτέιλ σε take away μορφή.

Εκατοντάδες Βολιώτες, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το τοπικό newspaper.gr έφτασαν στο σημείο για να απολαύσουν τη βραδιά μαζί με την παρέα τους και το ποτό τους.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο συνωστισμός προκάλεσε και την παρέμβαση της Αστυνομίας, αφού περιπολικό έφτασε στο σημείο για συστάσεις στην τήρηση των αποστάσεων.