BBC: Μπορεί η Ελλάδα να σώσει το καλοκαίρι της;

Άρθρο του BBC παρουσιάζει το πόσο γρήγορα ενήργησε η Ελλάδα - και η Κροατία- με τον κορονοϊό, ωστόσο θέτει το ερώτημα αν οι δύο χώρες θα μπορέσουν να σώσουν τον τουρισμό τους ενόψει της θερινής περιόδου.

«Κορονοϊός: Η Ελλάδα και η Κροατία ενήργησαν γρήγορα, τώρα πρέπει να σώσουν το καλοκαίρι», αναφέρει ο τίτλος του άρθρου το οποίο αρχικά σημειώνει: «Η Ελλάδα πάντα ήταν περήφανη για τον ηλιόλουστο καιρό, τις παραλίες και τα νησιά της».

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά πώς αντέδρασε Ελλάδα στο ξέσπασμα της πανδημίας.

«Στην Ελλάδα η κυβέρνηση έκανε ενέργειες πολύ πριν φτάσει ο ιός, καθώς τον κορονοϊό να εξαπλώνονται στην Ιταλία. Συγκροτήθηκε μία επιστημονική επιτροπή με κορυφαίους επιδημιολόγους, ιολόγους και ειδικούς σε μολυσματικές ασθένειες.

Ορισμένοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση στην Αθήνα ότι όχι μόνο ανέθεσαν τη διαχείριση της πανδημίας στους επιστήμονες, αλλά και ότι παρέδωσαν την ευθύνη».

