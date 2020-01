Η «προφητική» ανάρτηση του Χουλιάρα για τον ισχυρό σεισμό στην Τουρκία

«Προφητική» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ανάρτηση του Γεράσιμου Χουλιάρα στο facebook, σχετικά με τον σεισμό που ταρακούνησε πριν λίγη ώρα την Τουρκία και είχε μέγεθος 6,9 Ρίχτερ.

Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το πρωί της Παρασκευής είχε προχωρήσει σε δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook στην οποία ανέφερε: «Με τη μέθοδο του φυσικού χρόνου (Varotsos et al., 2006) έτρεξα τα σημερινά στατιστικά σεισμικής επικινδυνότητας, πού δείχνουν υψηλές τιμές 86,7% και δυναμικό για μεγαλύτερο σεισμό στην Τουρκία μετα τα 5,6 Ρίχτερ προχτές. Υπάρχει εκεί ένα σεισμικό κενό από το 1970 πού τότε είχε δώσει 6,9 Ρίχτερ και χρειάζεται προσοχή.

Earthquake Potential for Turkey today is at 86.7% remaining quite high even after the magnitude 5.6 Richter earthquake two days ago. These calculations use the following model :"Global Seismic Nowcasting With Shannon Information Entropy"» προειδοποιώντας έτσι για ενδεχόμενο χτύπημα του Εγκέλαδου.

Λίγο πριν τις 20.00 ώρα Ελλάδος, η Τουρκία ταρακουνήθηκε από σεισμό της τάξης των 6,9 βαθμών Ρίχτερ.

Ο Γεράσιμος Χουλιάρας επανήλθε με νέα δημοσίευση στην οποία έγραφε: «6,9 Ρίχτερ σε Τουρκία ΜΕΣΑ έπεσα ; Όχι είναι πιο ανατολικά από εκεί που τον υπολόγισα το πρωί, από την προκαταρκτική λύση» απαντώντας ενδεχομένως σε αρνητικά σχόλια που δέχθηκε.