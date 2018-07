Συλλυπητήρια από την πρεσβεία των ΗΠΑ στις οικογένειες των θυμάτων των πυρκαγιών

Τη βαθύτατη συμπάθειά της προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων των πυρκαγιών στην Αττική εκφράζει, με ανάρτησή της στο Twitter, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, την ώρα που η χώρα θρηνεί τουλάχιστον 24 νεκρούς από τις φωτιές.

«Η σκέψη μας είναι με την Πυροσβεστική και όλους εκείνους που συνεχίζουν να σώζουν ζωές» προσθέτει.

We express our deepest sympathies to the families and friends of the victims of the fires in #Attica. Our thoughts are with @pyrosvestiki @Hellenic_MOD and all of the brave first responders as they continue to save lives. #Πυρκαγιά #Κινέτα #Ματι https://t.co/Onu8wNKrOe

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) 24 July 2018