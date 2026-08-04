Με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί το διάστημα 8 έως 10 Αυγούστου, θα κυλήσει το επόμενο 15ήμερο σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ η θερμή τάση εμφανίζεται πιο έντονη στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της Μακεδονίας.

Στη Λαμία και τη Λάρισα διαμορφώνεται η θερμότερη εικόνα, καθώς τα ensemble προγνωστικά μοντέλα δείχνουν αυξημένη πιθανότητα για πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Μάλιστα, φαίνεται να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί προς το παρόν το επικρατέστερο σενάριο, καθώς οι διάμεσες τιμές παραμένουν χαμηλότερες.

Ανοδική πορεία της θερμοκρασίας καταγράφεται επίσης στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, με την κορύφωση να τοποθετείται γύρω στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Στην Αθήνα οι μέγιστες θερμοκρασίες κινούνται κυρίως στα μέσα προς υψηλά επίπεδα των 30 βαθμών Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμή φάση φαίνεται να κορυφώνεται λίγο πριν ή γύρω στις 9 Αυγούστου. Αντίθετα, σε Καβάλα και Ηράκλειο η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται πιο συγκρατημένη, με τη θαλάσσια επίδραση να περιορίζει τις πολύ υψηλές τιμές στην Κρήτη.

Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για το δεύτερο δεκαήμερο

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, μετά τις 10 με 11 Αυγούστου διαφαίνεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως επιστροφή σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Την ίδια περίοδο αυξάνεται σημαντικά και η διασπορά των προγνωστικών μελών, γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα για την ακριβή εξέλιξη του καιρού.

Ο μετεωρολόγος διευκρινίζει ότι οι 15ήμερες ensemble προγνώσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ακριβής πρόβλεψη για κάθε ημέρα, αλλά ως εργαλείο εκτίμησης της γενικής τάσης και της αβεβαιότητας. Όπως εξηγεί, κάθε σύστημα εκτελεί πολλές διαφορετικές προσομοιώσεις με ελαφρώς διαφορετικές αρχικές συνθήκες. Όσο τα μέλη παραμένουν συγκεντρωμένα η αξιοπιστία είναι μεγαλύτερη, ενώ όταν αποκλίνουν και διευρύνονται τα χρωματιστά διαστήματα αυξάνεται η αβεβαιότητα.

Λίγες πιθανότητες για βροχές

Όσον αφορά τον υετό, η γενική εικόνα παραμένει ξηρή, με τις περισσότερες περιοχές να εμφανίζουν ελάχιστο ή μηδενικό διάμεσο υετό. Μικρό σήμα για πρόσκαιρη αστάθεια εντοπίζεται κυρίως μετά τις 9 με 10 Αυγούστου σε Καβάλα, Θεσσαλονίκη και τοπικά στη Λαμία, ωστόσο οι πιθανότητες για αξιόλογες βροχοπτώσεις παραμένουν χαμηλές έως μέτριες και δεν διακρίνεται προς το παρόν οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή του καιρού.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ακόμα ότι μέχρι την 6η με 7η ημέρα υπάρχει αρκετά καλή εμπιστοσύνη στη γενική εξέλιξη του καιρού, ενώ έως περίπου τη 10η ημέρα οι προγνώσεις παραμένουν χρήσιμες για την τάση, όχι όμως για ακριβείς θερμοκρασίες ή τοπικά φαινόμενα. Από εκεί και πέρα, οι χάρτες αποτυπώνουν κυρίως το πιθανότερο σενάριο και το εύρος των εναλλακτικών εξελίξεων.