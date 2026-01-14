Η μάρκα Αλλατίνη, με την αυθεντικότητα και τη διαχρονική ποιότητα που τη χαρακτηρίζουν, εξελίσσει την αγαπημένη σειρά Goody και επεκτείνεται δυναμικά στο πρωινό με τη νέα σειρά Goody Morning – μπισκότα που μεταφέρουν την παράδοση, την κληρονομιά και την αξεπέραστη ποιότητά τους στο πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας.

Εμπνευσμένα από το οικείο, σπιτικό πρωινό, τα Goody Morning ξεχωρίζουν για τα πλούσια αρώματα και τις ισορροπημένες γεύσεις τους. Φτιαγμένα με επτά δημητριακά, ενισχύουν κάθε πρωινή στιγμή, ενώ η τραγανή αλλά αφράτη υφή τους και ο προσεγμένος χαρακτήρας τους τα καθιστούν ιδανικό συνοδό για κάθε καθημερινό ξεκίνημα.

Η νέα σειρά διατίθεται σε τρεις λαχταριστές γεύσεις, εμπνευσμένες από κλασικούς, οικείους συνδυασμούς που μετατρέπουν το πρωινό σε μια μικρή τελετουργία απόλαυσης:

Goody Morning με Βούτυρο & Γάλα, η απόλυτη comfort γεύση , απαλή και κρεμώδης, που θυμίζει το κλασικό Goody Βουτύρου στην πιο πρωινή εκδοχή του.

η απόλυτη , απαλή και κρεμώδης, που θυμίζει το κλασικό Goody Βουτύρου στην πιο πρωινή εκδοχή του. Goody Morning με Κακάο & Σοκολάτα , πλούσιο, τολμηρό και αληθινά απολαυστικό μπισκότο για όσους αναζητούν σοκολατένια απόλαυση από την πρώτη μπουκιά της ημέρας.

, μπισκότο για όσους αναζητούν σοκολατένια απόλαυση από την πρώτη μπουκιά της ημέρας. Goody Morning με Βερίκοκο & Σοκολάτα, για τους λάτρεις της φρουτένιας γεύσης· ένας ξεχωριστός συνδυασμός που ενώνει τη γλυκύτητα του βερίκοκου με την απαλή γεύση της σοκολάτας, θυμίζοντας σπιτική μαρμελάδα και προσφέροντας μια πιο παιχνιδιάρικη νότα στο πρωινό.

Με ορθογώνιο σχήμα, ιδανικό για βούτηγμα, και πρακτική flowpack συσκευασία με tray για διατήρηση φρεσκάδας και σχήματος, τα Goody Morning συνδυάζονται απολαυστικά με καφέ, τσάι ή χυμό, στο σπίτι ή on-the-go. Κάθε γεύση διατηρεί αναλλοίωτες τις αξίες των Goody με αρώματα που ξυπνούν γλυκές μνήμες και συγκινήσεις και ισορροπημένη γεύση σε κάθε πρωινή στιγμή.

Νέα Goody με γεύση Αλατισμένη Καραμέλα

Παράλληλα με το λανσάρισμα των Goody Morning, η Αλλατίνη εμπλουτίζει τη βασική σειρά Goody με τη νέα γεύση Αλατισμένη Καραμέλα – μια νέα, μοναδική απόλαυση που συνδυάζει σύγχρονη και κλασική γεύση σε ένα πλούσιο, γευστικό και αρωματικό ταξίδι.

Τα Αλλατίνη Goody με γεύση Αλατισμένη Καραμέλα συνδυάζουν ζεστούς τόνους καραμέλας με διακριτικές νότες αλατιού, προσφέροντας μια πλούσια και απόλυτα ισορροπημένη γευστική εμπειρία. Με ελαφριά βουτυρένια αίσθηση, τραγανή υφή και ανάγλυφο που θυμίζει την καραμελένια απόλαυση του stroopwafel, αποτελούν μια νέα, εκλεπτυσμένη πρόταση που συμπληρώνει την έως τώρα επιτυχημένη σειρά των Goody – Κανέλας, Βουτύρου και με άρωμα Βανίλιας – αναβιώνοντας αγαπημένες γεύσεις με σύγχρονο τρόπο.

Με το λανσάρισμα των νέων μπισκότων πρωινού Αλλατίνη Goody Morning, η ιστορική μάρκα σηματοδοτεί την είσοδό της σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη υποκατηγορία. Η νέα σειρά διευρύνει την παρουσία της Αλλατίνη στον χώρο του πρωινού και των καθημερινών στιγμών κατανάλωσης, εμπλουτίζοντας τις επιλογές του σύγχρονου καταναλωτή.

Γιατί, τελικά, κάθε πρωινό αξίζει να είναι ένα Good(y) πρωινό.

ΑΛΛΑΤΙΝΗ. Ένας κόσμος γεμάτος Καλοσύνη.