Αν ο κόσμος ήταν μια ζωγραφιά, ο Λεωνίδας Ξηντάρας θα είχε βάλει σε αυτή πολλές πινελιές. Μέσα σε λίγα χρόνια έχει ταξιδέψει σε 63 χώρες. Χώρες που οι περισσότεροι από εμάς τις αγνοούμε στη θέα του παγκόσμιου χάρτη. Δεν πηγαίνει στα τουριστικά σημεία του πλανήτη, αλλά σε αυτά που έχουν δράση, περιπέτεια και προσφέρονται για δυνατές συγκινήσεις. Έχει κολυμπήσει με καρχαρίες, έχει φθάσει στο νησί του Πάσχα, έχει διανύσει τα μονοπάτια των Ίνκας, έχει επιβιβαστεί σε ξύλινη βάρκα σε ποτάμι που ήταν γεμάτο κροκόδειλους, ενώ τις τελευταίες ημέρες κοιμάται σε camp που βρίσκονται μια ανάσα από αγέλες λιονταριών.

Ο Λεωνίδας μιλάει στο Newsbeast για τις συγκλονιστικές εμπειρίες του ενώ είναι σε ένα ακόμη ταξίδι του. Πριν λίγες ημέρες ήταν στην Ουγκάντα και σήμερα βρίσκεται στη Μποτσουάνα. Τον βάζουμε να μας περιγράψει το top-5 των εμπειριών του, από τα Ιμαλάια και την Τανζανία, έως το νησί του Πάσχα και την Παταγονία.

Η βάση του είναι το νησί του, η υπέροχη Μήλος, που τη θεωρεί το πιο όμορφο μέρος του πλανήτη. Είναι cool τύπος, διαδραστικός και περιπετειώδης και διαθέτει κανάλι στο Youtube, το greekbackpacker, όπου «ανεβάζει» βίντεο από τις απίθανες στιγμές του στα πιο απόμακρα μέρη του κόσμου.

Έχεις ταξιδέψει σε πάνω από 60 χώρες που δύσκολα θα τις επισκεφτεί κάποιος. Ποιες είναι αυτές;

«Ξεκινώντας από μικρή ηλικία πάντα με ενθουσίαζαν τα ταξίδια στην Ευρώπη. Αγγλία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία. Μετά όμως ήρθε το πρώτο μου ταξίδι εκτός Ευρώπης, που με έκανε να τα αγαπήσω ακόμα πιο πολύ!

Το Μπαλί λοιπόν ήταν το πρώτο μου και η Ινδονησία με μάγεψε. Ακολούθησαν Καμπότζη, Λάος, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Νεπάλ, Μιανμάρ, Ινδία, Σρι Λάνκα, Σιγκαπούρη, Περού, Βολιβία, Μαλαισία, Ντουμπάι, Αίγυπτος, Μπελίζ, Ονδούρα, Παναμάς, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Αυστραλία, Τανζανία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Τουρκία, Ουγκάντα, Μεξικό, Γουατεμάλα, Κολομβία, Περού, Βολιβία, Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Κόστα Ρίκα, Αυστραλία και κάπου εδώ έχω χάσει τον λογαριασμό».

Πώς επιλέγεις τα ταξίδια σου και τι θα κάνεις σε αυτά;

«Τα ταξίδια μου τα επιλέγω συνήθως είτε από άλλους travellers που ακολουθώ στα social, είτε από ντοκιμαντέρ που βλέπω, και θέλω να δω αυτά τα μέρη από κοντά, από άλλους ταξιδιώτες που γνωρίζω στα ταξίδια μου… και γενικά μου αρέσουν οι εξτρίμ καταστάσεις, αυτές είναι που σου δημιουργούν και τις δυνατές εμπειρίες-αναμνήσεις».

Κάθε ταξίδι είναι και μια δυνατή εμπειρία. Ποιο το top-5 των εμπειριών σου; Μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας;

«Δύσκολο να διαλέξω όμως θα προσπαθήσω,

1ον: Σίγουρα το trekking στο Base Camp του Έβερεστ στο Νεπάλ, 14 μέρες στα Ιμαλάια είναι από μόνο του κάτι το συγκλονιστικό,

2ον: Το ταξίδι μου στην Τανζανία, η κατάκτηση του Κιλιμάντζαρο και το μοναδικό σε άγρια ζωή Σερενγκέτι με το big five άγριων ζώων που είδα!

3ον: Το μαγευτικό Βόρνεο με τα απίστευτα rainforest και τις άγριες φυλές!

4ον: Η Παταγονία με τους πανέμορφους παγετώνες και το μοναδικό Torres del Paine “ένα από τα seven wonders της φύσης” και

5ον: Το πρόσφατο ταξίδι μου στην Ουγκάντα το οποίο πραγματικά νομίζω ότι με στιγμάτισε όχι μόνο για τους γορίλες, την άγρια ζωή και τα μοναδικά τοπία αλλά για τους ανθρώπους και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης τους».

Κινδύνεψες σε κάποιο ταξίδι σου; Σε ποιο και πώς; Φοβήθηκες και για τη ζωή σου ακόμη;

«Φόβο έχω αισθανθεί σίγουρα αλλά ουσιαστικά δεν έχω κινδυνέψει ποτέ! Όταν κάποιος σέβεται, κρατάει χαμηλό προφίλ και δεν προκαλεί δεν νομίζω ότι κινδυνεύει εύκολα. Τώρα αν πας διακοπές στο Σουδάν την δεδομένη εποχή μάλλον αυτά που έγραψα δεν ισχύουν».

Τώρα που σε βρίσκουμε και γιατί είσαι εκεί; Τι έχουν δει τα μάτια σου, αυτές τις ημέρες μέχρι τώρα;

«Τώρα τελείωσα το ταξίδι μου στην Ουγκάντα και συνεχίζω στη Μποτσουάνα.

Τι να πρωτοπώ. Στην Ουγκάντα ήρθα για να δω τους ασημόραχους γορίλες, τους χιμπατζήδες και τα λιοντάρια που σκαρφαλώνουν στα δέντρα.

Όμως η Ουγκάντα έχει πολλά περισσότερα να δει κάποιος! Βασικά η χώρα είναι ένα μάθημα ζωής. Προκαλώ όποιον διαβάζει τη συνέντευξη και νομίζει ότι έχει προβλήματα και μπορεί να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι να έρθει εδώ στην Ουγκάντα να δει ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα και θα αναθεωρήσει για πολλά πράγματα».

Αν κάποιος από αυτούς που διαβάζουν τη συνέντευξη δεν έχει πάει ποτέ εξωτερικό, ποιο προορισμό θα του πρότεινες και γιατί;

«Ίσως η Σρι Λάνκα συνδυάζει τα πάντα, άγρια ζωή, landscapes, κουλτούρα, παραλίες, νυχτερινή ζωή και είναι safe και φθηνή χώρα. Μια Ινδία σε πιο καθαρή μορφή θα την έλεγα εγώ τη Σρι Λάνκα».

Έχεις δει σπάνια μέρη, αλλά η βάση σου είναι ένα επίσης σπάνιο μέρος, η Μήλος. Τι σημαίνει για σένα το νησί σου;

«Το νησί μου είναι το σπίτι μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου. Επίσης η Μήλος τυγχάνει να είναι και ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο! Ένα μοναδικό και φιλόξενο νησί που ζώντας εκεί απολαμβάνω ποιότητα ζωής και μαγευτικά τοπία. Πραγματικά νιώθω προνομιούχος και τυχερός που ζω εκεί».

Διαθέτεις ένα κανάλι στο Youtube, πώς το λένε και ποιος είναι ο σκοπός του;

«Το κανάλι μου είναι το “greekbackpacker” έτσι θα με βρείτε και στο Instagram. Το έκανα για τον απλούστατο λόγο ότι μου αρέσει να μοιράζομαι τις όμορφες εικόνες με αυτούς που δεν μπορούν να ταξιδέψουν, και προσπαθώ να κουνήσω από τη θέση τους αυτούς που μπορούν και δεν το κάνουν! Τα ταξίδια είναι γνώσεις, εμπειρίες και μαθήματα ζωής (ανάλογα με το πού θα ταξιδέψεις)».

Κάθε ταξίδι είναι ένα παράθυρο στον κόσμο;

«Κάθε ταξίδι μου είναι μια ακόμα συλλογή αναμνήσεων και εμπειριών».

Τέλος, να κάνουμε κάτι διαδραστικό. Αν δεν έχεις αποφασίσει ποιο ταξίδι θα είναι το επόμενο, θα ήθελες οι αναγνώστες του Newsbeast να το γράψουν στα σχόλια τις προτάσεις τους για εσένα;

«Κάτι έχω στο μυαλό μου.. αν είμαστε καλά για του χρόνου προς το παρόν ζω αυτό το ταξίδι που μόλις ξεκίνησε! Ναι φυσικά θα είχε ενδιαφέρον».

Θα σε βοηθούσε;

«Πότε δεν ξέρεις από πού θα ακούσεις, και ποιος θα σου προτείνει έναν μοναδικό προορισμό που δεν τον είχες ακουστά!! Οπότε ναι γιατί οχι!

Ακούω προτάσεις για μοναδικούς/ιδιαίτερους προορισμούς που έχετε πάει η έχετε ακούσει».