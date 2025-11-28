Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 28/11 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης.

Εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων για αρκετή ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην άνοδο από Αιγάλεω μέχρι τις Αχαρνές.

Την ίδια στιγμή δυσκολίες παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου όπως επίσης και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄ από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας και καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

