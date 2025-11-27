Η Coffee Berry ολοκλήρωσε φέτος τον τέταρτο χρόνο συνεχούς και ουσιαστικής στήριξης προς την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Η συνεργασία, που ξεκίνησε το 2021, θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως και το 2026, συμπληρώνοντας πέντε χρόνια σταθερής παρουσίας στο πλευρό της Εθνικής.

Από το 2021, η Coffee Berry στέκεται σταθερά στο πλευρό των διεθνών ως επίσημος υποστηρικτής, συμβάλλοντας στην αγωνιστική τους καθημερινότητα και υποστηρίζοντας την προετοιμασία τους σε προπονήσεις, ταξίδια και επίσημες διοργανώσεις.

Θέλοντας να βρίσκεται παρούσα σε κάθε προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για την πρόκρισή της στην τελική φάση των Ευρωπαϊκών και Διεθνών διοργανώσεων, η Coffee Berry θα συνεχίζει να στηρίζει κάθε προσπάθεια της Εθνικής και το 2026, στο Nations League, όπως και στο δρόμο για το Euro 2028.

«Τέσσερα χρόνια τώρα, ζούμε κάθε στιγμή της Εθνικής μας Ομάδας ποδοσφαίρου με την ίδια ένταση, αγωνία και υπερηφάνεια. Για όλους εμάς στη Coffee Berry η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και κοινών αξιών», δήλωσε η Χριστιάνα Βέττα, Marketing Manager της Coffee Berry. «Οι διεθνείς μας αποτελούν πρεσβευτές της Ελλάδας και πρότυπα για χιλιάδες νέα παιδιά που ονειρεύονται να αγγίξουν τους υψηλότερους τους στόχους. Συνεχίζουμε με μεγάλη χαρά και αφοσίωση να είμαστε δίπλα τους, υποστηρίζοντας κάθε βήμα όλων όσων φορούν το εθνόσημο και μας εμπνέουν καθημερινά».

Με αγάπη και πίστη στην Εθνική ομάδα, η Coffee Berry θα συνεχίσει να είναι δίπλα σε κάθε μέλος της, στηρίζοντας το ταξίδι της προς νέες επιτυχίες.