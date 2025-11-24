Ο εθελοντισμός αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές εκφράσεις κοινωνικής συνοχής και συλλογικής δράσης. Δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες στιγμές προσφοράς· διαμορφώνει έναν τρόπο σκέψης και μια στάση ζωής που στηρίζεται στη συλλογικότητα, την ευθύνη, την αλληλεγγύη και την ενεργή συμμετοχή.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, η Humanity Greece διοργανώνει ημερίδα αφιερωμένη στον άνθρωπο πίσω από την προσφορά: τον σύγχρονο εθελοντή στην Ελλάδα.

Ημερίδα «Το Προφίλ του Εθελοντή στην Ελλάδα»

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025,14:00

Stelios Foundation Conference Hall (Κυδαθηναίων 22, Πλάκα)

Η μελέτη αποτυπώνει το προφίλ, τα κίνητρα και τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις. Με συνδυασμό ακαδημαϊκής ακρίβειας και ανθρώπινης ευαισθησίας, παρουσιάζει τον ρόλο των εθελοντών στη σύγχρονη κοινωνία, τον τρόπο που συμβάλλουν στο κοινό καλό και το αποτύπωμα που αφήνουν μέσα από τη δράση τους.

Η ολοκληρωμένη έρευνα αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΑΜΚΕ Humanity Greece, με την αποκλειστική υποστήριξη του Ομίλου Μοτοδυναμική.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση μεταξύ εταιρειών που υλοποιούν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος είναι η ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες και οι φορείς, καθώς και η ανταλλαγή προτάσεων και καλών πρακτικών για ένα πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο μοντέλο κοινωνικής προσφοράς.

Μέσα από αληθινές ιστορίες, διαλόγους και τη συμμετοχή οργανώσεων, θεσμικών φορέων και εταιρειών που επενδύουν στην κοινωνική υπευθυνότητα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό στην Ελλάδα του σήμερα και του αύριο.

Η παρουσία σας ενισχύει τη συλλογική φωνή της προσφοράς, της συμμετοχής και της κοινωνικής προόδου.