Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Πλάτωνας, Πλάτων, Πλατωνία, Πλατώνα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Πλάτωνος του Μεγαλομάρτυρα

Άγιος Πλάτωνας

Ο Άγιος Πλάτωνας έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. και καταγόταν από την Άγκυρα της Γαλατίας στη Μικρά Ασία. Ήταν αδελφός του μάρτυρα Ανίκητου και από μικρός αφοσιώθηκε στη χριστιανική πίστη, αποφεύγοντας τη ζωή της ειδωλολατρικής κοινωνίας. Όταν ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού, ο Πλάτωνας οδηγήθηκε ενώπιον των τοπικών αρχών για να αρνηθεί το Χριστό. Παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του, ομολόγησε με θάρρος και μαστιγώθηκε σκληρά.

Αρνούμενος να θυσιάσει στα είδωλα, υπέστη φρικτά βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκε, λαμβάνοντας το στεφάνι του μαρτυρίου. Η μνήμη του τιμάται στις 18 Νοεμβρίου ως πρότυπο γενναιότητας, αφοσίωσης και χριστιανικής πίστης.

