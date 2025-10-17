Δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων καταγράφονται το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε δρόμους της Αθήνας.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 30′ από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδος προς Λαμία),

15΄-20΄από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση υπάρχει στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση, ενώ και στην Κηφισίας σημειώνονται προβλήματα, κυρίως στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Προβλήματα καταγράφονται και στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγγρού, τη Σταδίου και γύρω από την Ομόνοια.

