Με 24ωρη πανελλαδική απεργία απαντούν σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου η ΑΔΕΔΥ, η ΓΣΕΕ, σωματεία και ομοσπονδίες, αντιδρώντας στις ρυθμίσεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει δυνατότητα για εργασία έως και 13 ώρες την ημέρα.

Στις κινητοποιήσεις που γίνονται αυτή την ώρα, συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στα δρομολόγια και επιβαρύνοντας την κυκλοφορία στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Πολλοί κεντρικοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί, ενώ η κυκλοφορία σε κεντρικούς οδικούς άξονες εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.

Δείτε φωτογραφίες από την Αθήνα:

Δείτε φωτογραφίες από τη Θεσσαλονίκη:

Κουτσούμπας στην πανελλαδική απεργία κατά του νομοσχεδίου

«Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα στην πανεργατική απεργία και τα συλλαλητήρια δείχνει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχτούν αυτό το νομοσχέδιο-τερατούργημα και θα το βάλουν εκεί που πραγματικά αξίζει να πάει: στα σκουπίδια», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση, σωματείων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών στα Προπύλαια.

«Γιατί το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, αλλά είναι το 7ωρο-πενθήμερο-35ωρο, είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι αξιοπρεπείς μισθοί, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, οι κοινωνικές παροχές, τα πλήρη δικαιώματά τους, για μια ζωή που πραγματικά τους αξίζει».