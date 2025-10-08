«Κατακόκκινοι» είναι από νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη (8/10) πολλοί από τους δρόμους της Αττικής καθώς η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα ενώ με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας.

Δύσκολη την ίδια στιγμή είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Κηφισίας αλλά και στη Μεσογείων.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 45′ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10′-15′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

15′-20′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.