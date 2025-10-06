Ένας 46χρονος οικοδόμος από την Αλβανία συνελήφθη ως υπαίτιος του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Οκτωβρίου στην οδό Πέτρου Ράλλη στον Ταύρο.

Ο 46χρονος, οδηγώντας τη μοτοσικλέτα του, συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 44χρονου. Στη συνέχεια, αντί να παραμείνει στο σημείο, διέφυγε και έκρυψε τη μοτοσικλέτα στο σπίτι του προκειμένου να μην εντοπιστεί από τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας, έχοντας στα χέρια τους υλικό από κάμερες ασφαλείας, κατάφεραν το πρωί της Δευτέρας να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο 46χρονος ομολόγησε την πράξη του και με τη σε βάρος του δικογραφία θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να δικαστεί.