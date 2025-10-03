Στο Σύνταγμα και στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο γνωστός ηθοποιός, όπως και πολύς κόσμος θέλησε να δώσει κουράγιο και δύναμη στον απεργό πείνας που για 19η ημέρα, με την υγεία του να είναι εύθραυστη κατάσταση.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνομίλησε για αρκετή ώρα με τον Πάνο Ρούτσι, θέλοντας να του δώσει δύναμη και κουράγιο στον δύσκολο αγώνα που έχει ξεκινήσει για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Αποχωρώντας από το σημείο ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε: «Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή, η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω, να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο, που διεκδικεί το αυτονόητο, που θέλει να δει πώς πέθανε το παιδί του».

Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας μετέβη σήμερα για ιατρικές εξετάσεις ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για 19η ημέρα, με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του, Ντένις, που συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, «υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου έχει ως εξής:

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας.

Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου».