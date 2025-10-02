Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις και η οποία θα διαρκέσει μέχρι και αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και από το βράδυ οι ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Παρασκευή θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα επικοινωνήσει εκ νέου με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κ.λπ., προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητες και ενέργειές τους.

Η Επιτροπή, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση με βάση τα νεότερα στοιχεία.

«Ποτάμια» οι δρόμοι στο Αιτωλικό από τη βροχή

Προβλήματα έχουν προκύψει στην Αιτωλοακαρνανία από την κακοκαιρία. Πιο συγκεκριμένα στην Κατοχή από τη σημερινή (2/10) βροχόπτωση, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε… ποτάμια.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι αποδίδουν την συσσώρευση των υδάτων σε ακαθάριστα φρεάτια.

Η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν σπεύσει στην περιοχή και επιχειρούν για τη διαχείριση της κατάστασης. Υπάρχουν αναφορές και για εισροή υδάτων σε υπόγεια σπιτιών.

Posted by Δημήτρης Καλόκληρος on Wednesday, October 1, 2025

Χάρτες αποτυπώνουν την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες – Σφοδρή βροχόπτωση στην Αθήνα

Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης 1/10 με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Σφοδρή βροχόπτωση έχει ξεσπάσει και στην Αθήνα με τους μετεωρολόγους να έχουν προβλέψει ένταση των φαινομένων μετά τις μεσημβρινές ώρες.

Αθηναίοι και τουρίστες αναζητούσαν καταφύγιο σε στέγαστρα, στάσεις λεωφορείων και στοές, ενώ άλλοι κυκλοφορούσαν με ομπρέλες και κουκούλες.

Σύμφωνα με το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά το υπόλοιπο της Πέμπτης 2/10 οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν σταδιακά και τα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, καθώς και σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας προς το τέλος του εικοσιτετραώρου κι έπειτα. Ιδιαίτερα για την Αττική, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει μέχρι και το απόγευμα.

Posted by Forecast Weather Greece on Thursday, October 2, 2025

Την Παρασκευή 3/10 βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Σε ό,τι αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης 02/10 προς Παρασκευή 3/10.

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται το απόγευμα της Πέμπτης 2/10, τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 3/10 και το πρωί της Παρασκευής 3/10.

Φωτογραφίες από την Αθήνα το μεσημέρι της Πέμπτης 2/10:



