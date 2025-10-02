Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 1/10/2025, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Ειδικότερα, κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας μέχρι και αύριο Παρασκευή (3/10/25).

Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Σήμερα Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου.

β. Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Στην κεντρική Μακεδονία.

δ. Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες.

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι.

γ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους στην περιοχή της Λακωνίας προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από σήμερα τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες και καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Λακωνία



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025

Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 για την κακοκαιρία εστάλησαν χθες σε κατοίκους του Ιονίου, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας.

Σχετικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει σε ανάρτησή του: «Διατηρούνται τα προγνωστικά δεδομένα για σήμερα χωρίς σημαντικές αλλαγές. Από τα δυτικά πέρασε η κύρια διαταραχή και έπεται η αστάθεια, ενώ στην Αθήνα η βροχή θα έρθει πριν το μεσημέρι, καθώς ο πυρήνας της ανάπτυξης που βρίσκεται αυτή την ώρα στην Πελοπόννησο, κινείται ΒΑ».

⚠️Καλημέρα σας. Διατηρούνται τα προγνωστικά δεδομένα για σήμερα χωρίς σημαντικές αλλαγές . Από τα δυτικά πέρασε η κύρια διαταραχή και έπεται η αστάθεια, ενώ στην Αθήνα η βροχή θα έρθει πριν το μεσημέρι, καθώς ο πυρήνας της ανάπτυξης που βρίσκεται αυτή την ώρα στην Πελοπόννησο,… pic.twitter.com/Wc2SmFcvLb — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 2, 2025

Και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας γράφει σε ανάρτησή του: «Πέρασμα από την Αττική θα κάνει σε λίγο το ψυχρό μέτωπο!

¨"Πέρασμα από την Αττική θα κάνει σε λίγο το ψυχρό μέτωπο!"Καλημέρα!🎯Στη νότια Πελοπόννησο χτυπά τώρα η κακοκαιρία… Posted by Γιώργος Τσατραφύλλιας on Wednesday, October 1, 2025

Στη νότια Πελοπόννησο χτυπά τώρα η κακοκαιρία και αναμένεται μέχρι το μεσημέρι το ψυχρό μέτωπο να κάνει ένα πέρασμα και από την Αττική. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν μικροπροβλήματα στο λεκανοπέδιο εξαιτίας της ραγδαιότητας των φαινομένων και όχι τόσο του μεγάλου όγκου νερού.

Στην υπόλοιπη χώρα υπαρκτός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων: