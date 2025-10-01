Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στη Βασιλίσσης Σοφίας, που οργανώθηκε από την οργάνωση March to Gaza Greece, με αφορμή την αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Λόγω της κινητοποίησης, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι εκτροπές αφορούν τη διασταύρωση Βασιλίσσης Σοφίας με Σέκκερη, τη συμβολή Βασιλίσσης Αμαλίας προς Βασιλίσσης Σοφίας και την Ακαδημίας στο ύψος της Κανάρη.