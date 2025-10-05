Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, τα ξημερώματα, θα γίνει για δεύτερη φορά φέτος η αλλαγή ώρας 2025.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου πηγαίνουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω για να δείξουν 03:00 (από 04:00). Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει η χειμερινή ώρα στα ρολόγια.
Η πρακτική να αλλάζει η ώρα δύο φορές τον χρόνο στην Ευρώπη βρίσκεται σε ισχύ από το 1996, όταν ενεργοποιήθηκε μια ενιαία πανευρωπαϊκή ρύθμιση, βάσει της οποίας:
- Την Άνοιξη βάζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (σ.σ. τελευταία Κυριακή του Μαρτίου) και
- το Φθινόπωρο γυρίζουμε μια ώρα πίσω τα ρολόγια για να δείξουν τη χειμερινή.