Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, τα ξημερώματα, θα γίνει για δεύτερη φορά φέτος η αλλαγή ώρας 2025.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου πηγαίνουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω για να δείξουν 03:00 (από 04:00). Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει η χειμερινή ώρα στα ρολόγια.

Η πρακτική να αλλάζει η ώρα δύο φορές τον χρόνο στην Ευρώπη βρίσκεται σε ισχύ από το 1996, όταν ενεργοποιήθηκε μια ενιαία πανευρωπαϊκή ρύθμιση, βάσει της οποίας: