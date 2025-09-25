Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στην Αττική Οδό λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στην έξοδο προς Λαμία.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στο ρεύμα προς Λαμία, με αποτέλεσμα η έξοδος να παραμείνει κλειστή για τουλάχιστον 30 λεπτά. Η διακοπή αυτή προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα για να απομακρύνει το φορτηγό και να απελευθερωθεί η έξοδος, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κυκλοφορία θα χρειαστεί αρκετή ώρα για να επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις άνω των 30΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/VEJHkIu8y4 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 25, 2025

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.



