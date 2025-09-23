Μία οικογένεια σε χωριό της Εύβοιας έζησε στιγμές τρόμου, όταν ένα μικρό φίδι μπήκε μέσα στο σπίτι της. Η αγωνία της οικογένειας ήταν μεγάλη, καθώς το ερπετό, γνωστό ως «σαΐτα», κατάφερε να τρυπώσει σε παιδικό δωμάτιο και, για ώρες, παρέμενε άφαντο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima, το περιστατικό συνέβη το βράδυ σε κατοικία στην Κύμη. Μια μπαλκονόπορτα και η σίτα ενός παιδικού δωματίου είχαν μείνει ανοιχτές, επιτρέποντας στο μικρό φίδι να εισχωρήσει στο εσωτερικό του σπιτιού. Η εμφάνισή του προκάλεσε άμεση αναστάτωση και κινητοποίηση, καθώς η οικογένεια προσπάθησε να το εντοπίσει και να το απομακρύνει.

Παρά τις εντατικές προσπάθειες που συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί, ακόμα και με τη συνδρομή ειδικού συνεργείου, το ερπετό δεν βρέθηκε. Το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ενοίκους του σπιτιού, οι οποίοι ζούσαν με την ιδέα ότι το φίδι κινούνταν ανεξέλεγκτα κάπου μέσα στο σπίτι, και μάλιστα στον χώρο όπου κοιμούνταν τα παιδιά.