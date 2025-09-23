Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, με έναν 38χρονο να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, ο άνδρας έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ιασωνίδου, στην Καλαμαριά, σύμφωνα με το thestival.

Ο 38χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση. Η Αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.