Στο ERTnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις» μίλησε ο υποπυραγός, Νικόλαος Παΐσιος, ένας από τους Έλληνες πυροσβέστες που ευχαρίστησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τη μάχη που έδωσαν στις πυρκαγιές και ειδικότερα στην Ισπανία.

«Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, διότι μου δόθηκε η ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, το Πυροσβεστικό Σώμα και όλους τους συναδέλφους που μάχονται καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια με κίνδυνο της ζωής τους και θυσιάζοντας πολύτιμο χρόνο από τις οικογένειές τους», είπε αρχικά ο κ. Παΐσιος αναφερόμενος στην εμπειρία του.

«Δεν περίμενα τόσο μεγάλη αναγνώριση από τους Ευρωπαίους και είναι πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε σαν χώρα να ανταποκριθούμε εν μέσω αντιπυρικής περιόδου σε μια τέτοια αποστολή, ενώ έχουμε ταυτόχρονα πολύ δύσκολα καλοκαίρια και εμείς εδώ», συνέχισε ο υποπυραγός.

Στη συνέχεια ο κ. Παΐσιος περιέγραψε τις δυσκολίες της αποστολής στην Ισπανία, αλλά και τις ομοιότητες με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα.

«Όταν φτάσαμε στην Ισπανία, μας είπαν ότι θα επιχειρήσουμε στην περιοχή της Αστούριας και συγκεκριμένα πλησίον του χωριού το οποίο βρισκόταν βορειοδυτικά της περιοχής εκείνης. Ξεκινήσαμε να επιχειρούμε από την πρώτη μέρα, αντιμετωπίζοντας συνθήκες δύσκολες, όπως ήταν οι υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι, σχετικά χαμηλή υγρασία», είπε ο Έλληνας πυροσβέστης εξηγώντας πως «η βλάστηση ήταν πολύ όμοια με εκείνη που έχουμε στη χώρα μας και γενικότερα στο μεσογειακό κλίμα, με αποτέλεσμα η εξάπλωση της πυρκαγιάς να είναι ραγδαία και βεβαίως το ανάγλυφο της περιοχής ήταν πολύ δύσκολο. Το υψόμετρο στο οποίο επιχειρήσαμε έφτανε μέχρι και τα 2.000 μέτρα και ήταν απαιτητικές οι συνθήκες».

Τελικά, όπως τόνισε, «καταφέραμε να περιορίσουμε την πυρκαγιά πλησίον του χωριού».

Ο Έλληνας πυροσβέστης μίλησε και για την ευγνωμοσύνη που ένιωσε και πήρε από τους κατοίκους της περιοχής. «Ήταν πολύ μεγάλο το “ευχαριστώ” που ακούσαμε και είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί στην ουσία αυτή είναι η ανταμοιβή μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το αν λειτουργεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ο κ. Παΐσιος ανέφερε πως «λειτουργεί σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και ένας σημαντικός παράγοντας είναι όλες αυτές οι ευρωπαϊκές εκπαιδεύσεις. Οι εκπαιδεύσεις που γίνονται κάθε χρόνο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε αναπτύξει κοινές μεθόδους κατάσβεσης και κοινές πρακτικές, έτσι ώστε η επικοινωνία μας στο πεδίο να είναι πολύ πιο αποτελεσματική».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη: