Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης σε λεωφορείο στο Μαρούσι κατέληξε στη σύλληψη του δράστη, χάρη στην ακαριαία αντίδραση του επαγγελματία οδηγού. Όλα συνέβησαν όταν ένας 52χρονος άπλωσε τα χέρια του προς μια 22χρονη κοπέλα, αγγίζοντας τα πόδια και το στήθος της.

Η νεαρή αντέδρασε αμέσως, βάζοντας τις φωνές, και ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκε αμέσως την αποτρόπαια πράξη. Δίχως δεύτερη σκέψη, έκλεισε τις πόρτες, εγκλωβίζοντας τον δράστη μέσα στο όχημα και μη του επιτρέποντας να διαφύγει.

Όπως περιγράφει ο ίδιος ο οδηγός, η κοπέλα έτρεμε από την ταραχή, ενώ ο 52χρονος, αντιλαμβανόμενος ότι δεν είχε τρόπο διαφυγής και ότι η αστυνομία πλησίαζε, άρχισε να παρακαλά το θύμα για συγχώρεση. Η απάντηση της νεαρής, όμως, ήταν αφοπλιστική: «Ας μην άπλωνες χέρι».

Ο οδηγός, μιλώντας στην κάμερα του Star, περιέγραψε τη στιγμή της παρέμβασής του: «Η κοπέλα φώναξε δυνατά ‘είσαι ανώμαλος’. Λέω ‘τι έγινε;’ και απάντησε ‘με χαίδεψε, μου έπιασε το στήθος, τα πόδια’… Οι πόρτες δεν ανοίγουν σε κανέναν λέω, είχα και 10 επιβάτες μέσα, μη φύγει». Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης.