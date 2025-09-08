Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, 7ος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων (FIA EHRC). Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο πασκοσμίου επιπέδου ράλιμαν (18 νίκες στο WRC) Φιλανδός Jari-Matti Latvala, που με συνοδηγό την Jani Hussi, κυριάρχησε σε όλη την διάρκεια του αγώνα οδηγώντας μια ιστορική Toyota Celica Turbo 4WD (ST185).

Πιο αναλυτικά, ο αγώνας εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο για το Φινλανδικό δίδυμο, καθώς η Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) επικράτησε στις 12 από τις συνολικά 13 ειδικές διαδρομές του αγώνα, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη του πληρώματος στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών αυτοκινήτων. Για τον Φινλανδό οδηγό, η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προστίθεται στο πλούσιο αγωνιστικό του παλμαρέ και συνδέεται με την ιστορία του Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο είχε κερδίσει το 2013.

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας (Lancia Delta Integrale 16V) που κινήθηκαν χωρίς προβλήματα την Κυριακή, επικρατώντας παράλληλα στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών αυτοκινήτων. Το Ελληνικό πλήρωμα έκανε αγώνα τακτικής την Κυριακή προκειμένου να διασφαλίσει την θέση τους, που κέρδισαν όταν οι Βέλγοι Ghislain de Mevius – Johan Jalet που ήταν μέχρι την 8η ειδική δεύτεροι, εγκατέλειψαν από πρόβλημα στον κινητήρα του Mazda 323 GTX.

Στην 3η θέση της γενικής κατάταξης, οι Αχιλλέας Χριστοδούλου – Κωνσταντίνος Σούκουλης πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση με το Mitsubishi Lancer Evo VI, κερδίζοντας και την κατηγορία (PRE 2000) των πιο νέων (σε ηλικία…) αυτοκινήτων που συμμετείχαν. Το ελληνικό δίδυμο κράτησε πίσω του σε γενική και κατηγορία τους de Mevius Grégoire – Leyh André που συμμετείχαν με Nissan Sunny GTI-R, αυτοκίνητο με το οποίο ο οδηγός είχε κερδίσει την κατηγορία του στο Ραλλυ Ακρόπολις του 1992.

Ακολούθησαν οι Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski, οι οποίοι πέτυχαν το στόχο τους, παρά το πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων της Porsche 911 Carrera RS 2.7 στην τελευταία διαδρομή. Το πολωνικό πλήρωμα που παρέμεινε επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση μεταξύ των πληρωμάτων που βαθμολογούνται στο διεθνή θεσμό.

Την 6άδα συμπλήρωσαν οι Will Graham-James O’Brien, που έκαναν έναν απροβλημάτιστο αγώνα, χαρίζοντας παράλληλα θέαμα με την πισωκίνητη BMW M3 E30. Και συλλέγοντας τους βαθμούς της 3ης θέσης στο κυνήγι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2025.

Για το Ελληνικό Πρωτάθλημα Ιστορικών Αυτοκινήτων, δεύτεροι τερμάτισαν οι Γιώργος Δελαπόρτας – Ευάγγελος Παναρίτης με Volkswagen Golf II, ενώ το βάθρο της Ελληνικής κατάταξης συμπλήρωσαν οι Δημήτρης Παύλος Μελάς – Στάθης Βαρδαξής με Porsche 911 Carrera RS 3.0.

Στους άτυχους του αγώνα συγκαταλέγονται οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς οι οποίοι εγκατέλειψαν στα μισά του δεύτερου σκέλους από πρόβλημα στον κινητήρα της Lancia Delta Integrale 16V (ήταν 2οι στην ελληνική κατάταξη) και οι Παναγιώτης Παραδείσης – Μιχάλης Φράγκου που αντιμετώπισαν πρόβλημα με τα φρένα του Ford Escort RS 1800 MKII στην 1η κιόλας ειδική διαδρομή και καθυστέρησαν για περισσότερα από 20 λεπτά, με συνέπεια οι κάποιοι καλοί χρόνοι στη συνέχεια να πέσουν στο κενό, καθώς τερμάτισαν μόλις στην 30 θέση από 41 αυτοκίνητα.

Χορηγός ονομασίας του φετινού αγώνα ήταν η εταιρεία PEMA, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ανεφοδιασμού με καύσιμα και λιπαντικά, εξυπηρετώντας πλοία σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ πολυτιμη ήταν η βοήθεια από την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

Κάπως έτσι το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2025 αποτέλεσε και φέτος αναπόσπαστο κομμάτι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων, θέτοντας τις προϋποθέσεις για μακροχρόνια παραμονή στο σχετικό καλεντάρι.