Στιγμές έντασης επικράτησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (05/09) στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας, όταν ξέσπασε φωτιά σε κατοικία στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας ανταποκρίθηκε άμεσα στο τηλεφώνημα που δέχθηκε, περιορίζοντας εγκαίρως την πυρκαγιά.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε καθώς η ιδιοκτήτρια ξέχασε ένα μαγειρικό σκεύος ενεργοποιημένο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εστία φωτιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς τον απορροφητήρα και τα ντουλάπια της κουζίνας.

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη νότια πλευρά της Λαμίας

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν καθοριστική, αποτρέποντας μεγαλύτερες ζημιές και περιορίζοντας την πυρκαγιά αποκλειστικά σε υλικές καταστροφές.

