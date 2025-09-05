Στιγμές έντασης επικράτησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (05/09) στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας, όταν ξέσπασε φωτιά σε κατοικία στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας ανταποκρίθηκε άμεσα στο τηλεφώνημα που δέχθηκε, περιορίζοντας εγκαίρως την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε καθώς η ιδιοκτήτρια ξέχασε ένα μαγειρικό σκεύος ενεργοποιημένο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εστία φωτιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς τον απορροφητήρα και τα ντουλάπια της κουζίνας.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν καθοριστική, αποτρέποντας μεγαλύτερες ζημιές και περιορίζοντας την πυρκαγιά αποκλειστικά σε υλικές καταστροφές.