Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος, θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λαμία.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, και καθ’ όλο το 24ωρο, θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός εναλλάξ της Αριστερής και στη συνέχεια της Δεξιάς Λωρίδας κυκλοφορίας, στο τμήμα από το 71,6ο χιλιόμετρο έως το 74,7ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει μεριμνήσει για την πλήρη ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, ενώ θα υπάρχουν και οι κατάλληλες προσωρινές σημάνσεις για την έγκαιρη και σαφή ενημέρωση των χρηστών του δρόμου.

Η εταιρεία ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και υπενθυμίζει την ανάγκη για αυστηρή συμμόρφωση με τη σχετική σήμανση, με στόχο την ασφάλεια όλων.