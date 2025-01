Ο Τζο Μπάιντεν δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο λίγες ώρες πριν ο Τραμπ ορκιστεί νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέβασε ένα βίντεο με τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Για μένα, το Σπίτι του Λαού είχε πάντα ως στόχο να καλωσορίζει τους πάντες. Αμερική, σε ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες αυτόν τον ιερό τόπο. Μου άρεσε πολύ να ανοίγω τις πόρτες του Οβάλ Γραφείου πιο πλατιά από ποτέ τα τελευταία τέσσερα χρόνια», γράφει ο Μπάιντεν στη λεζάντα του βίντεο.

For me, the People’s House has always been about welcoming everyone.



America, thank you for trusting me with this sacred place. I’ve loved opening the doors to the Oval Office wider than ever these past four years. pic.twitter.com/G3BmVqEEiY