Ένταση επικράτησε στα στενά των Εξαρχείων, μετά την ολοκλήρωση της πορείας μνήμης για τα 15 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ομάδες αντιεξουσιαστών πέταξαν μολότοφ και πέτρες ενώ οι Αστυνομικοί «απάντησαν» με ρίψη χημικών και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης.

Ρεπόρτερ και φωτογράφοι που βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας «κάλυψαν» τόσο την πορεία όσο και τα επεισόδια και τον… «κλεφτοπόλεμο» που στήθηκε στα στενά των Εξαρχείων. Τα φωτογραφικά καρέ από το σημείο πολλά, εκρηκτικά και γεμάτα κίνηση δίνουν μια γεύση σε όσους τα βλέπουν από τι επικρατεί εκεί.

Ωστόσο, υπάρχει μια εικόνα η οποία δεν «έρχεται» από κάποιο στενό των Εξαρχείων αλλά είναι ίδια με φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν λίγη ώρα εκεί.

Η φωτογραφία από τα στενά των Εξαρχείων που θα μπορούσε να είχε αποτελέσει έμπνευση για τον street artist Banksy

Το εμβληματικό έργο του Banksy εμφανίστηκε πρώτη φορά στον τοίχο ενός γκαράζ στο Beit Sahour απέναντι από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην Ιερουσαλήμ

Οι θεωρίες «πίσω» από το εμβληματικό έργο του Banksy

O Banksy είναι γνωστός για τα έργα του τα οποία «εμφανίζονται» μυστηριωδώς σε εμφανή δημόσια σημεία προκειμένου να μπορέσει να τα απολαύσει το κοινό. Το Rage, the Flower Thrower ή Love is in the Air είναι ένα από τα δύο πιο γνωστά στένσιλ του έργα (το δεύτερο είναι το Girl with Balloon). Αν και ο καμβάς που χρησιμοποιεί σε μεγάλο ποσοστό είναι οι δημόσιοι τοίχοι, τα έργα του συχνά μεταπωλούνται ακόμα και αν αυτό σημαίνει πως χρειάζεται να αφαιρεθεί κομμάτι του τοίχου προκειμένου ο αγοραστής να πάρει το έργο για το οποίο πλήρωσε.

Το έργο Rage, the Flower Thrower ή Love is in the Air εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον τοίχο ενός γκαράζ στο Beit Sahour απέναντι από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην Ιερουσαλήμ.

Στο εμβληματικό έργο του Banksy «πρωταγωνιστεί» ένας άνδρας ο οποίος φοράει κασκόλ και έχει καλυμμένα τα περισσότερα χαρακτηριστικά του προσώπου του και ένα καπέλο ανάποδα τοποθετημένο στο κεφάλι του. Στο ένα χέρι του άνδρα ο οποίος φαίνεται εξαγριωμένος υπάρχει ένα μπουκέτο λουλούδια (τα οποία είναι τα μόνα που δίνουν χρώμα στο ασπρόμαυρο έργο) τα οποία ετοιμάζεται να πετάξει σε κάποιον.

Το έργο Rage, the Flower Thrower ή Love is in the Air έχει γνωρίσει μεγάλη αναπαραγωγή και είναι ένα από τα αγαπημένα των θαυμαστών του Banksy

Μια από τις θεωρίες που αφορούν στο πως εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο έργο αναφέρει πως αυτή πηγάζει στις διαδηλώσεις του Μαΐου του 1968 που έγιναν στη Γαλλία ενώ μια άλλη αναφέρει πως το 2005 διοργανώθηκε μια παρέλαση ομοφυλοφίλων στην Ιερουσαλήμ, αλλά οι συμμετέχοντες έπεσαν σε ενέδρα διαδηλωτών που μαχαίρωσαν τρεις και τραυμάτισαν πολλούς άλλους. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία ο άνδρας του έργου είναι ένας από τους διαδηλωτές ή ένας από τους ταραχοποιούς.

Μια από τις εκδοχές του εμβληματικού έργου

Το συγκεκριμένο έργο έχει αναπαραχθεί ιδιαίτερα και «κοσμεί» από θήκες τηλεφώνων μέχρι πίνακες. Η εικόνα βρίσκεται επίσης στο εξώφυλλο του βιβλίου του Banksy Wall and Piece που κυκλοφόρησε το 2005. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει πολλές εκδοχές της τοιχογραφίας του σε καμβά.