Ρεαλιστικές χαρακτήρισαν τις προβλέψεις για ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 3,6% φέτος και 6% το 2022 υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, μιλώντας στο συνέδριο του Economist (25th Roundtable with the government of Greece). Ο Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι η ανάπτυξη θα βασιστεί κυρίως στις επενδύσεις, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανακοίνωσε χθες τις θερινές προβλέψεις της, αναμένει ότι η ανάπτυξη θα ανέλθει φέτος στο 4,3% και το 2022 στο 6%, σημαντικά υψηλότερα από ότι στην Ευρωζώνη, για την οποία εκτιμάται στο 4,5% το επόμενο έτος, ενώ και οι επενδύσεις θα είναι υψηλότερες στην Ελλάδα από ότι στην Ευρωζώνη.

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε:

Στους έξι στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση για τη διασφάλιση μίας υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης από το 2022, μετά τη φετινή ανάκαμψη, όπως η βελτίωση των συνιστωσών του ΑΕΠ από το 2022 με την ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών, την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία, επίσης από το 2022, τη μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών σε μονοψήφιο ποσοστό από το 2022, τη δημοσιονομική ισορροπία από το 2022 και την επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 καθώς και την επενδυτική διαβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Στους πυλώνες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, που είναι η εφαρμογή συνετής δημοσιονομικής πολιτικής με περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών, τη διατήρηση του ισχυρού ταμειακού μαξιλαριού, σε μία βιώσιμη πιστωτική επέκταση, στη σωστή χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου δημοσιονομικού πλαισίου στην ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ESM Ρέγκλινγκ:

Απέδωσε εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, ικανοποίηση για την πορεία των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια

Σημείωσε ότι είναι εφικτοί οι στόχοι για ρυθμό ανάπτυξης 3,5% φέτος και 6% το 2022 και αποτελούν το βασικό σενάριο του ESM, αλλά πρόσθεσε ότι παραμένουν οι κίνδυνοι από την Covid -19 και τις μεταλλάξεις της, ιδιαίτερα για τον τουρισμό.

Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει το νου της στη βιωσιμότητα του χρέους, καθώς το έλλειμμα θα αυξηθεί στη διετία 2020-21 πάνω από το 15% του ΑΕΠ, αν και τόνισε ότι δεν πλησιάζουμε σε μία νέα κρίση χρέους. Όπως είπε, το ελληνικό χρέος μπορεί να παραμείνει βιώσιμο.

Σημείωσε πως οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα περιόρισαν τις επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού.

Ανέφερε πως παραμένουν σημαντικές προκλήσεις για την οικονομία της χώρας μας, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, ανέφερε πως οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση για την προσέλκυση και γρήγορη αδειοδότηση των επενδύσεων θα πρέπει να συνεχιστούν, δίνοντας έμφαση στις μεταρρυθμίσεις για τα εργασιακά. Ακόμα, ανέφερε πως «τα δημοσιονομικά ελλείμματα θα μείνουν υψηλά το 2021 και θα βελτιωθούν του χρόνου».

Κίνδυνοι

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής του ESM προειδοποίησε για τους κινδύνους που κρύβει για την ανάκαμψη της οικονομίας η μετάλλαξη Delta του κορονοϊού. Σημείωσε πως για το 2021 ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας, λόγω και του νέου στελέχους, λέγοντας ότι «οι επιπτώσεις της κρίσης στον τουρισμό αποτελούν μεγάλο ρίσκο για το ΑΕΠ της Ελλάδας». Για το 2022, ο Κ. Ρέγκλινγκ ανέφερε πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την οικονομία της Ελλάδας είναι η εφαρμογή και η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. «Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες, ακόμα και τη Γερμανία. Ωστόσο, παραμένουν κάποια ερωτήματα για το πόσο γρήγορα μπορεί η Ελλάδα και οι άλλες χώρες να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές του Next Generation EU» πρόσθεσε.

Μιλώντας για το χρέος, ο Κ. Ρέγκλινγκ είπε πως τα χαμηλά επιτόκια που καταγράφονται σήμερα θα αρχίσουν να περιορίζονται με την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και με τη σταδιακή άρση των υποστηρικτικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο ίδιος είπε ότι προϋπόθεση για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας να παραμείνει σε σταθερά επίπεδα είναι η σταθερή ανάκαμψη της οικονομίας και «η χρηστή δημοσιονομική ανάκαμψη, που θα διασφαλίσει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του χρέους». Επιπλέον, ο επικεφαλής του ESM κάλεσε τις κυβερνήσεις και τους ιδιώτες να μην περιμένουν πως το σημερινό ύψος των επιτοκίων της ΕΚΤ θα παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα.