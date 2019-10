Πώς και γιατί το 2019 ήταν η χειρότερη χρονιά για τους γενικούς διευθυντές

Περισσότεροι από 1.000 διευθύνοντες σύμβουλοι παραιτήθηκαν ή εκδιώχθηκαν από τα υψηλόβαθμα καθήκοντά τους στο πρώτο 9μηνο του 2019, όπως μας λέει η μελέτη της εταιρίας Challenger, Gray and Christmas, 1.160 στελέχη ακριβώς.

Τα νούμερα έχουν ξεπεράσει μάλιστα και εκείνα του 2008 (1.132 αποχωρήσεις), κατά τη φάση της κορύφωσης της τότε παγκόσμιας ύφεσης δηλαδή, γι’ αυτό και τα στατιστικά είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά για την αγορά, μας λέει η έκθεση. Πρόκειται για νούμερα-ρεκόρ από το 2002, όταν και άρχισε να τα καταγράφει η φίρμα.

Πρωταθλητής φέτος ήταν ο τεχνολογικός κλάδος, με 154 αποχωρήσεις CEOs, μεταξύ αυτών και οι ηχηρότατες του Adam Neumann της WeWork και του Kevin Burns της Juul.

Από τους 1.160 γενικούς που έφυγαν από τη θέση τους, 438 παρέμειναν στις εταιρίες τους σε χαμηλότερες θέσεις, 292 βγήκαν σε αποστρατεία και 103 μετακινήθηκαν σε άλλες εταιρίες.

Πολύ κακή χρονιά για τους γενικούς εκεί έξω δηλαδή. Θέλετε και τις πιο ηχηρές παραιτήσεις/απολύσεις; Σημειώστε:

Kevin Tsujihara της Warner Bros, Ian Cook της Colgate-Palmolive, Devin Wenig του eBay, Dion Weisler της HP, Chris Beard της Mozilla, Hubert Joly της Best Buy, Jesse Angelo της New York Post, Steven Kandarian της MetLife, Victor Herrero της Guess, Steven Temares της Bed, Bath & Beyond, Tim Sloan της Wells Fargo, Patrick Byrne της Overstock και Bernando Hees της Kraft Heinz.