Σεντένο: Μεγάλο μέρος της δόσης θα εισέλθει στην ελληνική οικονομία

Την έγκριση της τέταρτης δόσης ύψους 6,7 δισ. από το ΔΣ του ESM χαιρέτισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο με δήλωσή του στο Twitter.

«Ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων θα εισέλθουν στην ελληνική οικονομία και θα βοηθήσουν την Ελλάδα να χτίσει το μαξιλάρι ρευστότητας. Αυτά είναι καλά νέα» ανέφερε ο Μ. Σεντένο.

I welcome the #ESM Board of Directors decision on the disbursement of €6.7 billion loan tranche to #Greece. A chunk of the funds will be pumped into the Greek economy and will help Greece build up its cash buffer. That's good news. pic.twitter.com/GNi8SLR7hc

— Mário Centeno (@mariofcenteno) 27 Μαρτίου 2018