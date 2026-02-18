Η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του ελληνικού Δημοσίου θα γίνει με οριακά χαμηλότερο επιτόκιο.

Στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους των εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,84%, από 1,86% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 881 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 400 εκατ. ευρώ κατά 2,20 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή το Δημόσιο θα αντλήσει συνολικά 500 εκατ. ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.