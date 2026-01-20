Περισσότερο πολιτικές και λιγότερο οικονομικές θα είναι οι συνέπειες από τις νέες δασμολογικές αυξήσεις που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε βάρος οκτώ ευρωπαϊκών κρατών τα οποία έλαβαν μέρος στην πρόσφατη στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία, σύμφωνα με όσα γράφει η γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα που αναφέρεται στους υπολογισμούς του επικεφαλής οικονομολόγου της Capital Economics, Νιλ Σίρινγκ, γράφει πως αν υλοποιούσε ο Ντόναλντ Τραμπ την απειλή του για επιβολή δασμών 10%, το αποτέλεσμα θα ήταν η μείωση της ανάπτυξης σε αυτές τις οκτώ χώρες κατά περίπου 0,1%, ενώ στη χειρότερη περίπτωση, κατά την οποία θα αύξανε τους δασμούς κατά 25% τον Ιούνιο, αυτό θα κόστιζε μεταξύ 0,2 και 0,5 ποσοστιαίων μονάδων ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του 2025, παρά τις δασμολογικές αυξήσεις που σημειώθηκαν, οι εξαγωγές της ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν στην πραγματικότητα κατά 2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Στη Γαλλία, η συνολική εικόνα είναι λιγότερο θετική, αφού οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 μειώθηκαν κατά 2%. Συγκεκριμένα, ορισμένοι τομείς επηρεάστηκαν σοβαρά: -15% για τα καλλυντικά, -16% για τα ποτά (κυρίως κρασί και σαμπάνια) και -1% για τα δερμάτινα είδη. Αυτές οι μειώσεις αντισταθμίστηκαν, ωστόσο, από την αύξηση των γαλλικών εξαγωγών στους τομείς της αεροδιαστημικής (+35%) και των χημικών προϊόντων (+33%).

Όπως αναφέρει στην γαλλική εφημερίδα ο οικονομικός αναλυτής Σιλβέν Μπερσιγκέρ, αυτό οφείλεται στο ότι «είναι ευκολότερο για τους Αμερικανούς καταναλωτές να ανακατευθύνουν τις αγορές τους, επιλέγοντας λύσεις (όπως τα καλιφορνέζικα κρασιά ή τα αμερικανικά καλλυντικά), παρά για τις εταιρείες να αλλάξουν τις προμήθειες χημικών προϊόντων ή εργαλειομηχανών, από τα οποία μπορεί να εξαρτάται ολόκληρη η αλυσίδα παραγωγής τους».

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, οι γαλλικές εταιρείες έχουν χάσει 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτή η μείωση δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν λάβουμε υπόψη τη συνολική αξία των γαλλικών εξαγωγών το 2024.