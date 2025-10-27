Στο επόμενο στάδιο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας προχωρά η κυβέρνηση, επεκτείνοντας τον μηχανισμό καταγραφής του ωραρίου σε νέους κλάδους της αγοράς. Έτσι λοιπόν από τις 3 Νοεμβρίου ενεργοποιείται η υποχρεωτική χρήση της ψηφιακής σήμανσης για εργαζόμενους που απασχολούνται με φυσική παρουσία στους εξής τομείς: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, χονδρικό και λιανικό εμπόριο (περιλαμβανομένης της επισκευής οχημάτων), χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, καθώς και διοικητικές και υποστηρικτικές αρμοδιότητες στον τουρισμό. Η συγκεκριμένη φάση εκτιμάται ότι θα προσθέσει πάνω από 300.000 εργαζόμενους στο ήδη λειτουργικό πλαίσιο, ανεβάζοντας το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων που καλύπτονται από την Ψηφιακή Κάρτα σε περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια.

Σημειωτέον ότι η μέτρηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται αποκλειστικά για όσους παρέχουν υπηρεσίες με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Μέσω της Ψηφιακής Κάρτας καταγράφονται η πρώτη είσοδος και η τελευταία έξοδος του εργαζομένου, ενώ ο συνολικός χρόνος απασχόλησης προσδιορίζεται από τη σύγκριση αυτών των δεδομένων με το προδηλωμένο ωράριο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», το προγραμματισμένο ωράριο και τις σχετικές ενδείξεις σήμανσης.

Ποιοι μένουν εκτός

Η σχετική εγκύκλιος προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις επιχειρήσεων από τη χρήση του συστήματος. Δεν εντάσσονται όσοι διαθέτουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν ανήκει στους νέους κλάδους εφαρμογής, ακόμη κι αν δραστηριοποιούνται σε πολλαπλούς τομείς, κάποιους από τους οποίους καλύπτει η κάρτα. Επίσης, εξαιρούνται περιπτώσεις όπου ο κύριος ΚΑΔ ανήκει μεν σε ενταγμένο κλάδο, αλλά δεν παρουσιάζει οικονομική δραστηριότητα (μηδενικά στοιχεία στο έντυπο Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους), ακόμη και αν υπάρχει δευτερεύων ενεργός ΚΑΔ εκτός του συστήματος. Παράλληλα, παραμένουν εκτός, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πετρελαιοειδή, ορυχεία και ναυπηγεία, όπως και εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα, εργάτες γης, αλιεργάτες και δικηγόροι με πάγια αντιμισθία.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι δεν προβλέπεται προαιρετική ένταξη στο σύστημα. Η ευθύνη ορθής σήμανσης βαραίνει τον εργαζόμενο, ωστόσο η συμμόρφωση με το δηλωμένο ωράριο και η γενική τήρηση της διαδικασίας αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη. Κάθε ημέρα εργασίας πρέπει να αποτυπώνεται με ζυγό αριθμό καταχωρήσεων: μηδέν σε περίπτωση τηλεργασίας ή δικαιολογημένης απουσίας από τις εγκαταστάσεις (π.χ. απεργία, εργασία υπαίθρου ή σε περιπτώσεις touring), δύο για συνεχές ωράριο και τέσσερα όταν υπάρχει σπαστό ωράριο. Ενδιάμεσες σφραγίσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στις περιπτώσεις συνεχούς απασχόλησης.

Αυστηρές κυρώσεις

Πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο επιβάλλεται εφόσον διαπιστωθεί παρουσία σε χώρο εργασίας πριν ή μετά το δηλωθέν ωράριο χωρίς αντίστοιχη ψηφιακή καταγραφή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από εργοδότες, καθώς φέρουν την ευθύνη να αποδείξουν ότι τυχόν παραμονή στο χώρο δεν συνιστά εργασία. Επιχειρήσεις διατηρούν δικαίωμα απολογιστικής δήλωσης μέχρι την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα για αλλαγές ή υπερωριακή απασχόληση. Η υποχρέωση χρήσης της κάρτας ισχύει επίσης για εργαζόμενους που απασχολούνται εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά σε σταθερό χώρο που έχει διατεθεί από την επιχείρηση (π.χ. shop-in-a-shop πωλητές ή τεχνικοί σταθερής έδρας). Το ίδιο ισχύει για ασφαλιστικούς πράκτορες που λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους ασφαλιστικών εταιρειών και για εργαζόμενους των οποίων το ωράριο ξεκινά από μια εγκατάσταση και ολοκληρώνεται σε άλλη. Διευθυντικά στελέχη και προσωπικό που έχει αποσπαστεί μέσω δανεισμού παραμένουν εκτός.

Χρόνος προετοιμασίας και ευελιξία

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί πως η προετοιμασία πριν και μετά την εργασία δεν θεωρείται χρόνος απασχόλησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 λεπτά (έως 30 λεπτά για βιομηχανικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμό ή κλιματισμό). Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης έως 120 λεπτών ημερησίως κατόπιν συμφωνίας εργοδότη και εργαζόμενου.