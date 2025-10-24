Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης ενός επταώροφου κτιρίου γραφείων που βρίσκεται επί της οδού Αιόλου 67, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Το ακίνητο διαθέτει συνολική επιφάνεια 3.022,24 τ.μ. και το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 9,5 εκατ. ευρώ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, κα. Άννα Αποστολίδου, δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου μας προχωρώντας σε πωλήσεις που αποφέρουν σημαντικές υπεραξίες στους μετόχους, ενώ ταυτόχρονα επενδύουμε σε τομείς που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις με νέες αναπτύξεις ακινήτων».

Η συγκεκριμένη συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της BriQ Properties για βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου της και ενίσχυση των επενδύσεων σε αποδοτικότερους τομείς της αγοράς ακινήτων.