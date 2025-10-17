Η τουρκική λίρα υποχώρησε σε νέο ιστορικό χαμηλό, παρατείνοντας τη σταδιακή πτώση της, εν μέσω εκτιμήσεων ότι οι αρχές θα επιτρέψουν την περαιτέρω αποδυνάμωσή της, εφόσον αυτή παραμένει κάτω από τον ρυθμό του πληθωρισμού.

Το τουρκικό νόμισμα υποχώρησε έως και 0,2%, φτάνοντας στις 41,9500 λίρες ανά δολάριο τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, προτού διαμορφωθεί στις 41,9477 στις 8:45 π.μ., ώρα Κωνσταντινούπολης. Η λίρα, η οποία έχει ήδη χάσει το 16% της αξίας της από τις αρχές του έτους, οδεύει προς τη 15η διαδοχική εβδομάδα απωλειών.

«Η αποδυνάμωση της λίρας δεν αποτελεί έκπληξη — το νόμισμα έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα κατά μέσο όρο από το 2023», δήλωσε ο Emre Akcakmak, ανώτερος σύμβουλος χαρτοφυλακίου στην East Capital Group.

«Αυτό που έχει σημασία για τους επενδυτές είναι δύο πράγματα: πρώτον, αν η κεντρική τράπεζα διαθέτει επαρκή αποθεματικά για να διαχειριστεί μια ομαλή υποτίμηση· δεύτερον, ο ρυθμός αυτής της υποτίμησης», συμπλήρωσε ο Akcakmak.

«Εκτιμούμε, επομένως, ότι η κεντρική τράπεζα θα επιδιώξει να διατηρήσει τον συσχετισμό μεταξύ του πληθωρισμού και της υποτίμησης της λίρας», ανέφερε. «Αυτό αναμένεται να διαμορφώσει μια σχετικά προβλέψιμη και συνεπή πορεία υποτίμησης, η οποία θα συνεπάγεται μεν υψηλές, αλλά σταδιακά μειούμενες, πραγματικές αποδόσεις».

Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική που αποκαλεί «πραγματική ανατίμηση», με στόχο οι απώλειες της λίρας να παραμένουν κάτω από τον ρυθμό του καταναλωτικού πληθωρισμού. Παρά την ταχύτερη από το αναμενόμενο άνοδο του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο, το νόμισμα συνέχισε να υποχωρεί με αργό ρυθμό, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να επιβραδύνει τον ρυθμό υποτίμησης της λίρας, προκειμένου να συμβάλει στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, παράλληλα με τη διατήρηση υψηλότερων πραγματικών επιτοκίων, εκτιμούν οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley σε πρόσφατη έκθεσή τους, μεταξύ των οποίων και ο Georgi Deyanov.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 3 Οκτωβρίου, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Τουρκία επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά μετά από διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.