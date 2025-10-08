Η Airbus πέτυχε ένα ακόμη ορόσημο στην ιστορία της αεροναυπηγικής, καθώς η οικογένεια αεροσκαφών Α320 κατάφερε να ξεπεράσει τις παραδόσεις του μακροβιότερου ανταγωνιστή της, του Boeing 737, σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά τη μακρά κυριαρχία της αμερικανικής εταιρείας, η ευρωπαϊκή κατασκευάστρια κατάφερε να μειώσει γρήγορα τη διαφορά τις τελευταίες δεκαετίες και πλέον διεκδικεί αδιαμφισβήτητα την κορυφή στον τομέα των αεροσκαφών στενής ατράκτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Cirium, με την παράδοση ενός αεροσκάφους Α320 στην αεροπορική Flynas της Σαουδικής Αραβίας, η σειρά Α320 έφτασε τις 12.260 παραδόσεις συνολικά. Πρόκειται για ένα ρεκόρ που χθες επιβεβαίωσε τη μακρά πορεία ανόδου της Airbus και τον διαρκή ανταγωνισμό με την Boeing, που ξεκίνησε πριν από περίπου 40 χρόνια. Η ευρωπαϊκή εταιρεία είχε ήδη κατακτήσει προηγουμένως την πρώτη θέση στις συνολικές ετήσιες παραδόσεις, ωστόσο η πρωτιά στα αεροσκάφη στενής ατράκτου δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για την εξέλιξη της αγοράς.

Η ιστορία της Airbus αποδεικνύει τη μεταμόρφωση μιας νεοσύστατης εταιρείας σε σοβαρό παγκόσμιο ανταγωνιστή. Κατά την ίδρυσή της το 1970, η Airbus αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπάθησαν να ενώσουν τις βιομηχανίες τους και να συντονίσουν τις αποφάσεις, όμως οι διαφωνίες μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου περιόριζαν συχνά την ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Η εταιρεία δεν διέθετε ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και αντιμετώπιζε αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον της.

Η κυκλοφορία του Α320 το 1984 αποτέλεσε τομή για την Airbus. Το αεροσκάφος εισήγαγε για πρώτη φορά το σύστημα πτήσης fly-by-wire σε εμπορική αεροπορία, μια καινοτομία που αρχικά αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα από αεροπορικές και εργατικά σωματεία. Η επιτυχία του Α320 επέτρεψε στην Airbus να καθιερωθεί ως ισχυρός παίκτης της αγοράς και να επεκτείνει την παραγωγή της διεθνώς, με εργοστάσια πλέον στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η περίπτωση της Boeing

Από την πλευρά της, η Boeing είχε θέσει τα θεμέλια στον τομέα των αεροσκαφών στενής ατράκτου με την οικογένεια 737 ήδη από τη δεκαετία του 1960. Το αεροσκάφος σχεδιάστηκε αρχικά για μεγάλους αεροπορικούς κόμβους, ενώ στη συνέχεια η ζήτηση αυξήθηκε και από τις αεροπορικές χαμηλού κόστους. Σημαντικές αναταράξεις σημειώθηκαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, όταν η ζήτηση μειώθηκε και η Boeing αναγκάστηκε να περιορίσει την παραγωγή, δίνοντας ευκαιρία στην Airbus να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά. Η εταιρεία αντιμετώπισε περαιτέρω πλήγματα μετά τα δύο πολύνεκρα αεροπορικά δυστυχήματα του 2018 και του 2019, και έκτοτε αναδιοργανώνει σταδιακά την παραγωγή της με βάση αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια.

Σήμερα, τα Α320 και 737 αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου στόλου επιβατικών αεροσκαφών σε λειτουργία, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία. Το διπολικό καθεστώς όμως εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα και την καινοτομία, καθώς και οι δύο εταιρείες προτιμούν σταδιακές βελτιώσεις των υπαρχόντων μοντέλων αντί της ανάπτυξης νέων, ακριβότερων αεροσκαφών.

Παρά την πρόοδο αυτή, και οι δύο κολοσσοί έχουν ανακοινώσει σχέδια για νέα μοντέλα μέσα στην επόμενη δεκαετία, αλλά εκπρόσωποι των εταιρειών στο συνέδριο ISTAT επισημαίνουν ότι η εκκίνηση των νέων σχεδίων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο στην τεχνολογία κινητήρων, γεγονός που αναμένεται να καθυστερήσει την εισαγωγή τους στην αγορά.