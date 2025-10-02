Με την ακρίβεια να επιμένει και να πιέζει ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, το 65% των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα», ενώ έξι στους δέκα αναμένουν νέα άνοδο τιμών τους επόμενους μήνες. Πάνω από τους μισούς καταναλωτές ετοιμάζονται να περιορίσουν τις δαπάνες τους, με το 83% των νοικοκυριών να θεωρεί αδύνατη την αποταμίευση στο επόμενο δωδεκάμηνο.

Τον Σεπτέμβριο, για ακόμη έναν μήνα, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι πιο απαισιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας σε δείκτες απαισιοδοξίας ακόμη και τους καταναλωτές της Εσθονίας και της Ουγγαρίας.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

Η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Σεπτέμβριο 2025 δείχνει ότι:

Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» εκτινάχθηκε στο 65% από 59% τον Ιούλιο. Μόλις 9% αντλεί από αποταμιεύσεις, ενώ το 20% συνεχίζει να αποταμιεύει και το 6% παραμένει σε κατάσταση χρέους.

Το 61% των νοικοκυριών προβλέπει νέα άνοδο τιμών, το 14% σταθερότητα. Η ακρίβεια στα τρόφιμα και τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης εξακολουθεί να ροκανίζει τα εισοδήματα, την ώρα που οι λογαριασμοί ενέργειας και τα ενοίκια πιέζουν ολοένα και περισσότερο.

Το 53% των καταναλωτών σκοπεύει να περιορίσει τις δαπάνες του, ενώ μόλις 4% προβλέπει αύξησή τους. Ο οικογενειακός προγραμματισμός αφορά κυρίως την κάλυψη ανελαστικών αναγκών, με την ψυχαγωγία και τις αγορές ένδυσης να περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Οκτώ στα δέκα νοικοκυριά (83%) δεν βλέπουν πιθανότητα αποταμίευσης στο επόμενο 12μηνο, με αποτέλεσμα η οικονομική ανασφάλεια να βαθαίνει.

Το 66% εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση έχει ήδη επιδεινωθεί, με μόλις 3% να βλέπει κάποια βελτίωση.

Για τους επόμενους μήνες, το 54% αναμένει περαιτέρω επιδείνωση, ενώ μόλις 6% αισιοδοξεί για βελτίωση.

Στην αγορά εργασίας, το 35% των νοικοκυριών αναμένει άνοδο της ανεργίας, με το 15% να προβλέπει μείωση.

Το 58,1% θεωρεί ότι η προσωπική του οικονομική κατάσταση δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί, ένδειξη της αβεβαιότητας που κυριαρχεί. Αν και οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας δείχνουν μικρή βελτίωση, με τον δείκτη απαισιοδοξίας να διαμορφώνεται στις -46,3 μονάδες (από -46,9 τον Ιούλιο), η εικόνα παραμένει βαριά. Το 64% προβλέπει επιδείνωση και μόλις 19% σταθερότητα, με τους δείκτες της ΕΕ και της Ευρωζώνης να κινούνται σε σαφώς καλύτερα επίπεδα (-28,8 και -30,6 μονάδες αντίστοιχα).

Η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα και η στέγαση, αλλά και το αυξημένο κόστος δανεισμού, συντηρούν ένα περιβάλλον οικονομικής πίεσης που οδηγεί τα νοικοκυριά σε συρρίκνωση της κατανάλωσης. Η δυσκολία αποταμίευσης καταγράφεται σε επίπεδα-ρεκόρ, δείχνοντας πως για την πλειοψηφία των πολιτών η καθημερινότητα εξαντλείται στην κάλυψη των τρεχουσών αναγκών.