Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 23:59 λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας»
Δικαιούχοι:
Ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
Ωφελούμενοι/ες:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους/ες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, όπως:
- Μητέρες που επιστρέφουν στην εργασία μετά την ανατροφή των παιδιών τους, με τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 ετών και 6μηνη ανεργία
- Άνεργοι/ες άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία
- Άνεργοι/ες με 24μηνη ανεργία
- Άνεργοι/ες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή δεν έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα.
- Άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών
- Άνεργοι/ες Ρομά (με 6μηνη ανεργία σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.
Επιδότηση και διάρκεια υλοποίησης
- Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες.
- Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης για κάθε ωφελούμενο/η είναι 700 € μηνιαίως, που περιλαμβάνει:
- Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές
- Εργοδοτικές εισφορές
- Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα άδειας
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε