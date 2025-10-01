Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 23:59 λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας»

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι/ες:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους/ες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, όπως:

Μητέρες που επιστρέφουν στην εργασία μετά την ανατροφή των παιδιών τους, με τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 ετών και 6μηνη ανεργία

Άνεργοι/ες άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία

Άνεργοι/ες με 24μηνη ανεργία

Άνεργοι/ες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή δεν έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα.

Άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

Άνεργοι/ες Ρομά (με 6μηνη ανεργία σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Επιδότηση και διάρκεια υλοποίησης

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες.

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης για κάθε ωφελούμενο/η είναι 700 € μηνιαίως, που περιλαμβάνει:

Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές

Εργοδοτικές εισφορές

Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα άδειας

