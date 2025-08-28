Χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν μπροστά τους μια σειρά από υποχρεώσεις που πρέπει να κλείσουν με την εφορία μέχρι το τέλος του 2025. Πρόκειται για όσους έλαβαν αναδρομικά ποσά, φορολογούμενους που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια με γονικές παροχές, κληρονόμους αποβιωσάντων αλλά και εκείνους που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Η έγκαιρη υποβολή των δηλώσεών τους απαλλάσσει από πρόστιμα και πρόσθετους φόρους.

Οι φορολογούμενοι με ανοιχτούς λογαριασμούς στην εφορία θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Δήλωση αναδρομικών ποσών. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλοι φορολογούμενοι που εισέπραξαν το 2024 αναδρομικά ποσά θα πρέπει να επισκεφτούν την πλατφόρμα myAADE και να επιλέξουν τα έτη στα οποία ανάγονται τα ποσά. Η υποβολή γίνεται με τροποποιητική δήλωση για κάθε ξεχωριστό έτος. Για παράδειγμα, αναδρομικά που αφορούν το 2022 δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση στο έτος υποβολής 2023. Αμέσως μετά εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με τον αναλογούντα φόρο. Αυτός πρέπει να πληρωθεί είτε εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026, είτε σε δόσεις. Υπάρχουν τρεις επιλογές πληρωμής:

εφάπαξ καταβολή χωρίς προσαυξήσεις,

έως 24 δόσεις μέσω πάγιας ρύθμισης,

έως 48 δόσεις ειδικά για συνταξιούχους, μετά από αίτηση στην ΑΑΔΕ.

Σημαντικό είναι ότι για τις τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αναδρομικά, επιδόματα ή ενισχύσεις δεν επιβάλλονται πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.

2. Κάλυψη τεκμηρίων με γονικές παροχές. Πολλοί φορολογούμενοι που κινδυνεύουν να πιαστούν στα τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να τα καλύψουν επικαλούμενοι γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Η εφορία αναγνωρίζει τη μεταφορά χρημάτων από γονείς σε παιδιά ή το αντίστροφο ή και από παππούδες και γιαγιάδες στα εγγόνια υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία έχει δηλωθεί εγκαίρως. Οι σχετικές δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως το τέλος του 2025. Όσοι δεν το κάνουν, κινδυνεύουν να βρεθούν με τεκμαρτό εισόδημα και υψηλότερο φόρο.

3. Κληρονόμοι για δηλώσεις αποβιωσάντων. Μέχρι το τέλος του 2025 οι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν μέσα στη χρονιά θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις εισοδήματος για το 2024. Η υποχρέωση αφορά τα εισοδήματα που απέκτησαν οι αποβιώσαντες το προηγούμενο έτος μέχρι την ημερομηνία θανάτου τους. Η διαδικασία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και θεωρείται εμπρόθεσμη αν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Προϋπόθεση είναι να έχει ήδη ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με τον θάνατο και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης).

4. Κάτοικοι εξωτερικού. Οι φορολογούμενοι που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν δήλωση εισοδήματος στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2025.