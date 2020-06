Λίμνη στην Ινδία έγινε κόκκινη

«Τι φταίει και έγινε ροζ η λίμνη;». Αυτό διερωτώνται κάτοικοι της πόλης Μαχαράστρα στην Ινδία που είδαν τις τελευταίες μέρες τη λίμνη Λόναρ να γίνεται ροζ.

Ειδικοί αναφέρουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN, ότι η αλλαγή τουη χρώματος οφείλεται, πιθανόν, στην αύξηση της περιεκτικότητας του αλατιού στο νερό, στην ύπαρξη φυκιών ή και στα δύο, όπως έχει γίνει και σε τμήματα της λίμνης Hillier στην Αυστραλία ή της λίμνης Great Salt στη Γιούτα.

«Φαίνεται ιδιαίτερα κόκκινη φέτος, γιατί φέτος η αλατότητα του νερού αυξήθηκε. Η ποσότητα του νερού στη λίμνη έχει μειωθεί και η λίμνη έχει γίνει πιο ρηχή, οπότε η αλατότητα έχει αυξηθεί και προκάλεσε κάποιες εσωτερικές αλλαγές», δήλωσε στο Twitter ο γεωλόγος Gajanan Kharat

Δείγματα από τη λίμνη στάλθηκαν σε αρκετά εργαστήρια, σύμφωνα με τον γεωλόγο και σύντομα θα προσδιοριστεί ο λόγος που το χρώμα άλλαξε.

Η λίμνη Λόναρ, 500 χιλιόμετρα ανατολικά της Βομβάης, σχηματίστηκε αφού ένας μετεωρίτης χτύπησε τη Γη πριν από 50.000 χρόνια, σύμφωνα με το CNN News 18.

56000 year old lonar crater sanctuary lake in India's Maharashtra turns pink. Lonar Lake was created by an asteroid collision and one of the few crater lakes across the world. pic.twitter.com/yGhdtst00A

— Sidhant Sibal (@sidhant) June 11, 2020