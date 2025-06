Με τρεις παραστάσεις χορού από καταξιωμένους δημιουργούς συνεχίζεται το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, φιλοξενώντας στην Πειραιώς 260, τρία έργα που θα ενθουσιάσουν το κοινό.

Far from the End / Μακριά από το τέλος, Χριστίνα Γουζέλη – Paul Blackman

Πειραιώς 260

6 – 8 Ιουνίου 2025

Το χορογραφικό δίδυμο Χριστίνα Γουζέλη – Paul Blackman έρχονται στην Πειραιώς 260 με ένα νέο τολμηρό έργο

Το διεθνώς αναγνωρισμένο χορογραφικό δίδυμο της Χριστίνας Γουζέλη και του Πολ Μπλάκμαν επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με ένα νέο έργο, μετά την πρώτη του παρουσία το 2018. Η παράσταση χορού Far from the End / Μακριά από το τέλος ανεβαίνει για τρεις βραδιές, στις 6, 7 και 8 Ιουνίου στην Πειραιώς 260.

Το Far from the end εξερευνά τα θέματα των ημιτελών, ατελών και εγκαταλελειμμένων έργων τέχνης. Δημιουργημένο για τρία ανερχόμενα αστέρια της ελληνικής χορευτικής κοινότητας (Μαριάνα Τζούδα, Σεβαστή Ζαφείρα, Ναταλία Βαγενά) το έργο υμνεί την άπειρη ομορφιά που προκύπτει από την απουσία τέλους, θέτοντας το ερώτημα αν κάτι πρέπει να «τελειώσει» για να είναι ολοκληρωμένο.

Vagabundus, Idio Chichava

Πειραιώς 260

7 & 8 Ιουνίου 2025

Η μέθεξη του τελετουργικού χορού από τη Μοζαμβίκη

Η Πειραιώς 260 υποδέχεται τον πολυβραβευμένο Μοζαμβικανό χορογράφο Idio Chichava (Ίντιο Σισάβα) και 13 από τους χορευτές της ομάδας του Converge+ σε μια παράσταση που καταπιάνεται με το διαχρονικό, όσο και επίκαιρο, θέμα της μετανάστευσης. Με τίτλο Vagabundus – που στα λατινικά σημαίνει περιπλανώμενος – αυτή η χορευτική παραγωγή μεταφέρει στη σκηνή τη σωματική, ψυχική και κοινωνική διάσταση της μετανάστευσης. Δεκατρείς χορευτές κινούνται αδιάκοπα, συνθέτοντας ένα δυναμικό, πολυφωνικό έργο που συνδυάζει παραδοσιακούς αφρικανικούς χορούς και σύγχρονα κινησιολογικά μοτίβα.

Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ / HEART MOMENT, Alexandra Waierstall

Πειραιώς 260

12 & 13 Ιουνίου 2025

Μια παράσταση σύγχρονου χορού φτιαγμένη ειδικά για την Αθήνα.

Στις 12 και 13 Ιουνίου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου υποδέχεται ξανά, έπειτα από τέσσερα χρόνια, τη χορογράφο Alexandra Waierstall (Αλεξάντρα Βάιερσταλ) με την παράσταση Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, μετά το 2021, όταν παρουσίασε στο φεστιβάλ την αισθησιακή παράσταση ANNNA³. The Worlds of Infinite Shifts, η Alexandra Waierstall επιστρέφει στην Αθήνα με το HEART MOMENT, το οποίο είναι κάτι περισσότερο από μια χορογραφία – είναι ένα άνοιγμα στον χώρο και τον χρόνο, μια διακριτική, σχεδόν αθόρυβη πρόσκληση σε ένα κοινό βίωμα. Είναι η υλοποίηση του μότο της χορογράφου: «Ο χορός δεν είναι παρά ένας επιδέξιος τρόπος να υπάρχεις στον κόσμο».