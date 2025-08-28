Ο Γιώργος Λάνθιμος έφτασε μαζί με την Έμα Στόουν, την πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του, Bugonia, στο φεστιβάλ Βενετίας.

Ο σκηνοθέτης εμφανίστηκε στο φεστιβάλ φορώντας καρφίτσα-σημαία της Παλαιστίνης στο πέτο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Βενετίας για το Bugonia.

Γιώργος Λάνθιμος: «Η ανθρωπότητα βρίσκεται πολύ σύντομα αντιμέτωπη με μια κρίση»

Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει φέτος στο φεστιβάλ Βενετίας με το Bugonia, την πρώτη του εμφάνιση μετά τη βράβευσή του με τον Χρυσό Λέοντα πριν από δύο χρόνια για το Poor Things, που στη συνέχεια απέσπασε τέσσερα Όσκαρ.

Η Στόουν περιέγραψε το νέο τους εγχείρημα ως «μια πραγματικά συναρπαστική και συγκινητική, αστεία, διεστραμμένη και γεμάτη ζωή» ταινία.

Το Bugonia είναι εμπνευσμένο από την κορεατική sci-fi ταινία του 2003 Save The Green Planet! του σκηνοθέτη Jang Joon-hwan.

Παρότι το πρωτότυπο υλικό έχει ηλικία πάνω από 20 χρόνια και το σενάριο για τη νέα εκδοχή δουλευόταν για αρκετά χρόνια, ο Λάνθιμος υπογράμμισε ότι τα θέματα και η πλοκή είναι απίστευτα επίκαιρα. «Έμεινα άφωνος όταν το διάβασα», δήλωσε.

«Το βρήκα αστείο και ψυχαγωγικό, αλλά και εξαιρετικά επιδραστικό, σε σημείο που σε βάζει να σκεφτείς πολύ βαθιά. Αμέσως με ενδιέφερε να το σκηνοθετήσω. Ήταν επίκαιρο τότε, πριν από τρία χρόνια, και, δυστυχώς, είναι ακόμη πιο επίκαιρο τώρα».

Emma Stone, director Yorgos Lanthimos, and actors Aidan Delbis and Jesse Plemons arrive for "Bugonia" press conference in Venice. pic.twitter.com/fj5X9DZhGH — AP Entertainment (@APEntertainment) August 28, 2025

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνέχισε:

«Δυστυχώς, πολλά από τα δυστοπικά στοιχεία της ταινίας δεν είναι καθόλου φανταστικά. Αντανακλούν έντονα την πραγματικότητα», είπε, προσθέτοντας ότι όταν ακούει κανείς τη λέξη δυστοπία, συνήθως σκέφτεται ένα μελλοντικό σενάριο καταστροφής για τον πολιτισμό.

«Αντίθετα, αυτή η ταινία λέει ότι όλα αυτά συμβαίνουν τώρα. Στην πραγματικότητα, όσο περνούσε ο καιρός, γινόταν όλο και πιο σχετική. Η ανθρωπότητα πλησιάζει σύντομα σε μια κρίση. Οι άνθρωποι πρέπει να διαλέξουν τον σωστό δρόμο, αλλιώς δεν ξέρω πόσος χρόνος μάς απομένει, με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο -με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή, την άρνηση όλων αυτών και την απευαισθητοποίησή μας απέναντί τους. Η ταινία είναι περισσότερο αντανάκλαση της εποχής μας και ελπίζω να παρακινήσει τον κόσμο να σκεφτεί τι συμβαίνει σήμερα, παντού στον πλανήτη».

Δείτε φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμα Στόουν και τους άλλους ηθοποιούς και μέλη του προσωπικού της ταινίας Bugonia: