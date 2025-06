Ο ισπανικός κολοσσός streaming Movistar Plus+ ανακοίνωσε το επόμενο φιλμ του εμβληματικού σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ, με τίτλο «Bitter Christmas».

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ισπανικές αίθουσες το 2026, με την Warner Bros. Pictures Spain να αναλαμβάνει τη διανομή. Αμέσως μετά θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στην πλατφόρμα.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στη Μαδρίτη και στο εξωτικό νησί Λανθαρότε σε παραγωγή της El Deseo των αδελφών Αλμοδόβαρ και του ισπανικού κολοσσού.

