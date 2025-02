Η Νικόλ Κίντμαν το 2017 έκανε μια σημαντική δήλωση, υποσχόμενη να συνεργάζεται κάθε 18 μήνες με μια γυναίκα στη σκηνοθετική καρέκλα. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός την έχει τηρήσει με το παραπάνω, έχοντας συνεργαστεί με σκηνοθέτριες σε 19 έργα τα τελευταία οκτώ χρόνια, είτε ως ηθοποιός είτε ως παραγωγός. Και δεν σταματά εκεί, καθώς ετοιμάζει και άλλες παραγωγές.

Μιλώντας στο περιοδικό Time, η Κίντμαν, εξήγησε ότι ένας από τους λόγους που την οδήγησαν να δώσει αυτή την υπόσχεση είναι η αναγνώριση της άνισης μεταχείρισης που υφίστανται οι σκηνοθέτριες στον κινηματογράφο. Όπως τόνισε συχνά αντιμετωπίζουν μια «τεράστια πίεση να είναι τέλειες», όταν οι παραγωγές τους χρηματοδοτούνται και δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. Ενώ οι άνδρες σκηνοθέτες είναι πιο πιθανό να έχουν την ευκαιρία να ανακάμψουν, οι γυναίκες συνάδελφοί τους απορρίπτονται αν δεν παραδώσουν μια τέλεια ταινία.

«Μπορεί να αλλάξει» δήλωσε η Κίντμαν «αλλά μόνο με τη συμμετοχή σε ταινίες γυναικών».

Nicole Kidman pledged in 2017 to work with a woman director every 18 months.



