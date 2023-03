Η 1η σεζόν του The Last of Us έφτασε στο τέλος της και πλέον υπάρχει τεράστια ανυπομονησία από τους fans για τη συνέχεια. Όπως γράφει το Lordoftheseries.gr αν και έχει ανανεωθεί επισήμως από το ΗΒΟ για 2η σεζόν, δεν είχε γίνει γνωστό αν αυτή θα ήταν και η τελευταία σεζόν της σειράς. Σε συνέντευξη τους στο GQ, οι δημιουργοί της σειράς, Craig Mazin και Neil Druckmann, επιβεβαίωσαν πως το 2ο game θα μεταφερθεί με παραπάνω από 1 σεζόν:

Όχι, με τίποτα (δεν θα είναι μία σεζόν). Θα είναι παραπάνω από μία σεζόν. Το παραπάνω από μία σεζόν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Οι δυο τους δεν επιβεβαίωσαν, ούτε διέψευσαν αν το 2ο game θα μεταφερθεί μέσα από 2 ή 3 σεζόν και αυτό μένει πλέον να απαντηθεί. Έσπευσαν μάλιστα να αναφέρουν πως στη νέα σεζόν πιθανότατα θα δούμε «περισσότερους μολυσμένους και ίσως διαφορετικών ειδών.»

Το The Last of Us Part 2 κυκλοφόρησε στο PlayStation 4 το 2020, 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου game. Υπάρχουν φήμες πως θα κυκλοφορήσει και 3ο game κάποια στιγμή στο μέλλον αλλά τίποτα επίσημο μέχρι στιγμής.