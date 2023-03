Τα βραβεία Όσκαρ απονέμονται σήμερα Κυριακή (12.3.2023, 02:00 ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας) και οι λαμπεροί υποψήφιοι περιμένουν να μάθουν αν θα πάρουν ένα χρυσά αγαλματίδια της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου σπίτι τους.

Πρόκειται για την 95η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, η οποία μεταδίδεται στην Ελλάδα ζωντανά και αποκλειστικά από την Cosmote TV, και τα προγνωστικά έχουν πάρει «φωτιά». Από τις φετινές υποψήφιες ταινίες ξεχωρίζει το Everything Everywhere All At Once με 11 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Από τα φαβορί να τα «σαρώσουν» όλα θεωρείται και το All Quiet on the Western Front με 9 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των Καλύτερης Ταινίας και Ξενόγλωσσης Ταινίας αλλά και οι οι ταινίες The Banshees of Inisherin, υποψήφια και αυτή για 9 βραβεία εκ των οποίων το Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, όπως και το Elvis που είναι υποψήφιο για 8 βραβεία.

Όλα όσα θα δούμε και… δεν θα δούμε

Οικοδεσπότης των φετινών Όσκαρ είναι ο Τζίμι Κίμελ, που αναλαμβάνει για τρίτη φορά να συντονίσει την πιο διάσημη τελετή απονομής βραβείων. Δεν τα έχει καταφέρει πάντα, καθώς την πρώτη φορά που παρουσίασε τα Όσκαρ έγινε εκείνο το λάθος με την ανακοίνωση του βραβείου Καλύτερης Ταινίας με το μπέρδεμα του La La Land με το Moonlight.

Παρ’ όλ’ αυτά, η Ακαδημία τον εμπιστεύεται για τρίτη φορά. Ήδη, με το καυστικό του χιούμορ, έχει κάνει πολλά σχόλια σχετικά με ενδεχόμενο νέο χαστούκι, όπως το επεισόδιο με τον Γουίλ Σμιθ και τον Κρις Ροκ στην περσινή τελετή. «Θα τον πλακώσω στο ξύλο», δήλωσε ο Τζίμι Κίμελ για όποιον «τολμήσει» να ανέβει στη σκηνή των Όσκαρ όταν δεν πρέπει και αρχίσει να βαράει από εδώ και από εκεί.

Άλλωστε, αυτό που δεν θα δούμε φέτος είναι ο Γουίλ Σμιθ. Μετά από το «χαστούκι που ακούστηκε σε όλο τον κόσμο» που έριξε ο ίδιος στον Κρις Ροκ μετά από ένα σχόλιο που έκανε για τη σύζυγό του Τζέιντα, η Ακαδημία αποφάσισε τον 10ετή αποκλεισμό του από την τελετή απονομής.

Από αυτά που δεν θα δούμε, επίσης, είναι και το κόκκινο χαλί. Για πρώτη φορά μετά από 62 χρόνια, το κόκκινο χαλί έγινε σαμπανιζέ και αυτό θα περπατήσουν οι λαμπεροί καλεσμένοι και υποψήφιοι της αποψινής τελετής. «Αλλάξαμε το χρώμα γιατί είμαστε τόσο σίγουροι ότι δεν θα χυθεί αίμα φέτος», έσπευσε να δηλώσει ο Τζίμι Κίμελ.

Ακόμη, στα Όσκαρ φέτος δεν θα δούμε και τη Lady Gaga. Αν και είναι υποψήφια με το τραγούδι Hold My Hand, που ακούστηκε στην ταινία Top Gun: Maverick, για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, η δημοφιλής τραγουδίστρια της ποπ δεν προλαβαίνει να προετοιμάσει τη ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού στην τελετή απονομής αλλά θα είναι εκεί μόνο ως υποψήφια.

Όμως, θα δούμε τη Ριάνα να ερμηνεύει ζωντανά το Lift Me Up, που ακούστηκε στην ταινία Black Panther: Wakanda Forever, όπως και τον Λένι Κράβιτς, ο οποίος θα ερμηνεύσει το κομμάτι που θα ακουστεί όσο η Ακαδημία Κινηματογράφου θα αποτίσει φόρο τιμής σε όσους έφυγαν από τη ζωή την περασμένη χρονιά με το «In Memoriam».

Επίσης, από τις φετινές Χρυσές Σφαίρες έρχεται «με φόρα» η ταινία The Fabelmans, που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας και είναι υποψήφια για 7 βραβεία εκ των οποίων το Καλύτερης Ταινίας, όπως και ο Austin Butler που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως Elvis στην ομώνυμη ταινία.

«Με φόρα» από τις Χρυσές Σφαίρες έρχεται και η Άντζελα Μπάσετ, που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Black Panther: Wakanda Forever, καθώς είναι υποψήφια στην ίδια κατηγορία στα φετινά βραβεία Όσκαρ.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ 2023

Καλύτερης Ταινίας

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Σκηνοθεσίας

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Cate Blanchett – Tár

Ana De Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All At Once

Α΄ Ανδρικού Ρόλου

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser – The Whale

Paul Mescal – AfterSun

Bill Nighy – Living

Β’ Γυναικείου Ρόλου

Angela Basset – Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At Once

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All At Once

Κοστουμιών

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Mrs. Harris Goes to Paris

Ήχου

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Πρωτότυπης Μουσικής

All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Διασκευασμένου Σεναρίου

All Quiet on the Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Πρωτότυπου Σεναρίου

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

The Boy, The Mole, The Fox and The Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me The World Is Fake And I Believe It

Β’ Ανδρικού Ρόλου

Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry – Causeway

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All At Once

Πρωτότυπου Τραγουδιού

“Applause” – Tell It Like A Woman

“Hold My Hand” – Top Gun: Maverick

“Lift Me Up” – Black Panther: Wakanda Forever

“Naatu Naatu” – RRR

“This Is a Life” – Everything Everywhere All At Once

Ντοκιμαντέρ

All That Breathes

And The Beauty And The Blooshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure A Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger At The Gate

Ξενόγλωσσης Ταινίας

All Quiet on the Western Front – Γερμανία

Argentina, 1985 – Αργεντινή

Close – Βέλγιο

EO – Πολωνία

The Quiet Girl – Ιρλανδία

Κινουμένων Σχεδίων

Guillermo Del Toro’s Pinocchio

Marcel The Shell With Shoes On

Puss In Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

Μακιγιάζ

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Σκηνογραφίας

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Μοντάζ

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Tár

Top Gun: Maverick

Διεύθυνσης Φωτογραφίας

All Quiet on the Western Front

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Elvis

Empire of Light

Tár

Οπτικών Εφέ